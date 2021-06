De Hacienda al Banco de México: Arturo Herrera se va a Banxico, propuesto por AMLO

Dentro del Gabinete de AMLO, Arturo Herrera ha cobrado relevancia o al menos ha participado en un par de cambios importantes para el gobierno Federal. En 2019, Herrera dejó la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público para ser el mero mero titular y ahora se irá como gobernador del Banco de México.

Esto fue lo que anunció AMLO en un breve video, acompañado por el propio Arturo Herrera y Rogelio Ramírez de la O; quien se quedará a cargo de la Secretaría de Hacienda cuando el economista se lance al Banco de México (Banxico).

Los dos, buenos economistas: Arturo, un profesional en la materia y Rogelio, doctor en economía egresado de la UNAM y de Cambridge. Continuaremos actuando con responsabilidad, sin endeudar al país, no gastando más de lo que ingrese al erario, con austeridad y honestidad.

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 9, 2021

AMLO propone a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México

“Un cambio para el bien de México: Arturo Herrera será propuesto como gobernador del Banco de México y llega a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O”, tuiteó AMLO para igual explicar que en los próximos días enviará la propuesta al Senado de la República.

Y en el video, Arturo Herrera agradeció el nombramiento, recordando que desde hace un buen rato chambea con el presidente pero desde distintos frentes —por ejemplo cuando fue secretario de Finanzas del entonces Distrito Federal justo en la gestión de AMLO y Alejandro Encinas, en el periodo de 2004 a 2006.

Por aquí les dejamos el video de los cambios:

En busca de estabilidad

“Queremos en este segundo tramo del gobierno, después de las elecciones federales (…) Queremos mantener estabilidad macroeconómica, queremos mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados, porque a pesar de la pandemia, la crisis económica se ha ido superando, vamos saliendo, lo hemos hecho mejor, con todo respeto, que en otros países, y no nos hemos endeudado.

Todos los países recurrieron a contratar deuda, nosotros no lo hicimos, también no se ha devaluado nuestra moneda, al contrario, se ha fortalecido el peso (…) Tenemos equilibrio con otras variantes de la economía, lo más importante es que hemos cumplido con no aumentar los impuestos, haciendo un gobierno austero y honesto y esto nos ha permitido liberar fondos para el bienestar”.

Pues más o menos esto dijo AMLO sobre las razones para hacer este cambio. Ahora lo que falta es que el presidente envíe la propuesta al Senado y ahí ratifiquen a Arturo Herrera.

En todo este cambio —Arturo Herrera al Banco de México y Rogelio Ramírez de la O. a Hacienda—, el gobierno de AMLO busca estabilidad para llegar a buen puerto en 2024, según el plan.