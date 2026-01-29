Lo que necesitas saber: Las víctimas fueron personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales y fueron despojados de equipo de grabación.

El equipo encargado de la cobertura audiovisual de las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron protagonistas de la violencia que se vive todos los días en nuestro país… pues un grupo armado los asaltó en San Luis Potosí.

Claudia Sheinbaum // Facebook: Gobierno de México

Asaltan a equipo de comunicación de Sheinbaum en San Luis Potosí

Aunque comenzó a circular una primera versión sobre el asalto a un equipo de avanza de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Fiscalía General de la República informó que el delito sí ocurrió… aunque no al personal mencionado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 5 de enero en la Carretera 57 Norte, a la altura de Guadalcázar en San Luis Potosí y las víctimas fueron personal del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

“Dicho personal fue abordado por varias personas armadas, cuando circulaban en un tramo carretero en San Luis Potosí, donde fueron despojados de equipo de grabación“, se lee en el post.

Asalto a equipo del Cepriope // Foto: Redes sociales

Recuperan equipo robado y abren carpeta de investigación…

De acuerdo con la FGR, dos días después del asalto, la Guardia Nacional recuperaron el equipo robado, pues los elementos lo encontraron abandonado a 28 kilómetros de donde ocurrió el incidente.

Y como en todas las situaciones, las autoridades abrieron una carpeta de investigación para dar con los responsables. En fin, esta vez ni ellos mismos se salvaron de la violencia que se vive en el país… especialmente en las carreteras.