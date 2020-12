Asesinan en ataque armado a Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco

El asesinato de Aristóteles Sandoval ocurrió durante la madrugada de este 18 de diciembre. El hecho fue confirmado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

De acuerdo con Alfaro, el exgobernador Sandoval fue víctima de un ataque directo en Puerto Vallarta. Así lo informó por medio de su cuenta Twitter, alrededor de las 3:30 de la madrugada. “Lamentablemente ha fallecido. Mi solidaridad con su familia en estos momentos tan difíciles”, escribió el mandatario.

Hasta el momento se desconocen detalles de lo sucedido. En otro mensaje, Enrique Alfaro informó que ya giró instrucciones para que el gabinete de seguridad se traslade inmediatamente a Puerto Vallarta y realice las investigaciones correspondientes.

Será en las próximas horas cuando se sepan más detalles de lo sucedido con el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien gobernó la entidad del 2013 a diciembre de 2018 y llegó al poder en representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Aristóteles Sandoval acababa de renunciar a su cargo al interior del PRI

Tras concluir con su mandato, desapareció unos meses de la política. A finales de 2019 fue nombrado por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, como secretario de Innovación y Participación Digital del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido. Sin embargo, recientemente, el pasado 3 de noviembre, renunció a dicho cargo.

“No veo un proyecto de futuro, no veo un proyecto de innovación, por el contrario, lo que veo es un retroceso”, escribió Sandoval, en crítica a la actual dirigencia del PRI.

“Yo voy a seguir estando en el PRI, pero eso sí, siendo crítico, y si no les parece, que me corran, pero nunca dejaré de decir lo que pienso y no dejaré de hacerlo porque son miles de mujeres y hombres priístas (…) están hartos de que el PRI siga jugando un juego de espejos”

Como me comprometí, les comparto las razones de mi renuncia a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Puedes ver el video completo aquí: https://t.co/swonnJdxLV pic.twitter.com/9Nj9MmpGHV — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) November 3, 2020

A partir de ahí, Aristóteles Sandoval se dedicó a compartir información relacionada con ciencia, tecnología y el cambio climático. En quizás su último acto como integrante del Revolucionario Institucional, el exgobernador de Jalisco presentó el proyecto “Identidad-PRI”.