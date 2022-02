Pagaron 5 mil dólares por asesinato de periodista Lourdes Maldonado

¿Quiénes? Eso todavía se está investigando, pero la fiscalía de Baja California dio a conocer estos nuevos datos sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.

De acuerdo con el fiscal general de Baja California, los dos detenidos por el asesinato de Lourdes Maldonado ya confesaron que, por atentar contra la periodista, les fue ofrecido una paga de 5 mil dólares.

Aunque el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya descartó que en el caso de Lourdes Maldonado esté implicado el exgobernador de Baja California, las autoridades dicen que todavía no se puede eliminar ninguna línea de investigación… pero, hasta ahora no hay elementos que relacionen al exmandatario con el asesinato de la periodista.

Recordemos que, en 2019, Lourdes Maldonado fue hasta una mañanera para solicitar protección departe del gobierno. Según la periodista, temía por su vida debido al pleito legal que sostenía con Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad del entonces aspirante a gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

“Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él”, señalo Lourdes Maldonado frente a AMLO.

“Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, su próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla, por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo”.

Aunque Maldonado fue integrada al programa de Protección para Periodistas de Baja California, la vigilancia que se le brindó no fue permanente. El pasado 22 de enero fue asesinada a las afueras de su domicilio, en Tijuana.

El asesinato de Lourdes Maldonado ocurrió apenas días después de que dio a conocer que ganó el juicio labora contra Primer Sistemas de Noticias… esto, más las advertencias dadas a conocer en 2019, hacían que Jaime Bonilla fuera colocado en la mira. Sin embargo, las autoridades no lo vieron así.

El fiscal de Baja California señaló que, aunque los detenidos ya aceptaron que recibieron una paga por agredir a la periodista, lo que todavía no queda claro es cuál fue el móvil del asesinato. “Estoy seguro que algunos de ellos cooperará, el caso es sólido en su contra”, señaló el fiscal en entrevista con Azucena Uresti.