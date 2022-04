¡No des tus datos! Así es la nueva estafa con la que te piden verificar una falsa compra en línea

Por medio de redes sociales, usuarios comienzan a reportar que han sido o casi han sido víctimas de una estafa con la que te hablan de un número telefónico similar al de un banco para pedirte que compruebes un falsa compra en línea solo para obtener tus datos.

En Twitter, usuarios como Cooltura Financiera han reportado que han sido o casi han sido víctimas de una nueva estafa con la que te piden que compruebes una falsa compra en línea que nunca realizaste. Lo peor de todo es que tienen tu nombre completo y te hablan de un número que es totalmente parecido al oficial de un banco donde tienes una cuenta.

Después de alertarte sobre la supuesta compra en línea que alguien está intentado hacer con tu tarjeta, y de que niegas que la estés realizando, te dicen que te pasarán a un área de fraudes. Si les dices que prefieres marcar tú directamente al banco para solucionar el problema, insisten en pasarte con un compañero para que cancele tu plástico.

Aquí es donde cuenta Cooltura Financiera que no se dejó, colgó e inmediatamente se comunicó con el banco, donde le preguntaron de qué número le habían marcado, a lo que él respondió que se trataba del mismo de Atención a Clientes; por esto le explicaron que los estafadores suplantan el número telefónico original para cometer los delitos.

Eso sí, le dijo que nunca debe responder a este número, ya que solo está habilitado para recibir llamadas de clientes, no para hacerlas, pero que por ser igual al original, la gente se puede dejar engañar.

Él recomienda que cuelgues de inmediato, no des ningún dato personal o de tu tarjeta y si usas una aplicación de tu banco, que apagues tus plásticos para que no hagan compras.

Después de esto, señala que lo mejor es que marques a tu banco para estar seguro de que todo está bien, luego activa alertas en tus tarjetas y sobretodo, nunca abras enlaces que lleguen en mensajes SMS o de WhatsApp de números que no conozcas.

Me llamaron para intentar defraudarme.

Quien llamó (tenía mi nombre), me dijo que hablaba de BBVA (yo tengo cuenta ahí) porque había un intento de compra de Mercado Libre y que si no lo reconocía me pasaba al área de fraudes

Le dije que iba a colgar para marcar yo

(1/4)

— Cooltura Financiera (@coolturafin) April 6, 2022