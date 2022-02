Así puedes ayudar a Misael Jiménez, estudiante mexicano de ingeniería, a llegar a la NASA

¿Quién es él? Misael Jiménez Hernández es un estudiante de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales que escogió la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos para que viaje a sus instalaciones, aunque para esto necesita un poco de ayuda y así es como puedes apoyar a que cumpla su sueño.

Misael Jiménez fue seleccionado por la NASA

Por medio de sus redes sociales, como en su perfil de Instagram, Misael Jiménez Hernández dio a conocer que fue uno de los 60 estudiantes de todo el mundo que escogió la NASA para que visiten sus instalaciones, sin embargo, necesita ayuda para lograr este sueño.

Sí, él es estudiante de la carrera de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales en el Instituto Tecnológico de Monterrey, con sede en Querétaro, y fue escogido por la NASA para viajar a sus instalaciones y ser parte de un programa para talentos jóvenes.

¿Cómo puedes ayudarlo?

Pues fíjense que Misael Jimenez necesita dinero para visitar la NASA en Hutsunville, Alabama, por lo que para conseguirlo decidió vender algunas gorras con el logotipo de la agencia espacial de Estados Unidos a solo 200 pesitos. Sí, tiene que conseguir unos tres mil 500 dólares en total para cumplir este sueño (o más o menos 70 mil pesos).

“¡Hola! Me hace muy feliz contarles que he sido seleccionado entre 60 estudiantes de todo el mundo para representar a México en el International Air and Space Program de la NASA. El programa se llevará a cabo en Huntsville, Alabama, y tiene un costo de 3 mil 500 dólares. Por lo cual, busco financiar este sueño mediante la venta de gorras. Puedes ayudarme a hacerlo posible adquiriendo una gorra enviándome un mensaje directo o compartiendo esta publicación a través de Facebook o Instagram para poder llegar a más personas“, publicó.

Por último, cabe señalar que este programa de la NASA, en el Centro Marshall de Alabama, Estados Unidos, busca dar nuevas y especiales enseñanzas a los mejores estudiantes del mundo seleccionados, los cuales tienen entre 12 y 25 años de edad.