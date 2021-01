Desalojan planta que produce vacuna de AstraZeneca por paquete sospechoso en Reino Unido

En medio de la lentitud de la Unión Europea (UE) para aprobar el uso de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y del supuesto apañón que hizo Reino Unido sobre este producto en específico, la mañana de este 26 de enero una planta donde se produce esta vacuna fue desalojada tras la alerta de un paquete sospechoso.

De hecho, la empresa Wockhardt UK —ubicada en Gales— dio a conocer este caso vía Twitter:

“Wockhardt UK en Wrexham recibió esta mañana un paquete sospechoso. Las autoridades han respondido y, con el asesoramiento de expertos, hemos evacuado parcialmente el sitio en espera de una investigación completa. La seguridad de nuestros empleados y la continuidad del negocio siguen siendo de suma importancia”.

We are working with local police and the military to find out more about this incident. Thank you to the security personnel who are on-site to protect lives and ensure the safety of our vaccine supply. This highlights the vital role they play in keeping us all safe. Diolch. https://t.co/ToapAMj62j

— Mark Drakeford (@fmwales) January 27, 2021