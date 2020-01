Así o más estresante (y violenta) la situación. Este viernes, 3 de enero, mientras los memes de la Tercera Guerra Mundial servían como caldito de pollo para el alma y nos ayudaban a distraernos de la tensión internacional, llega una nueva y preocupante noticia. Estados Unidos volvió a lanzar un ataque aéreo en las calles de Bagdad, en Irak.

Presuntamente el ataque intentaba matar miembros de Hashd al-Shaabi, un grupo paramilitar de Irak apoyado por Irán.

Esta nueva movida de Estados Unidos llega tan solo un día después de que sus fuerzas militares, lideradas por Donald Trump, orquestaran el magnicidio del general Qasem Soleimani y le pusieran una tremenda sacudida al endeble pacifismo mundial. Soleimani era considerado el segundo hombre más poderoso en Irán.

El ataque de este viernes (mañana de sábado en Irak) es todavía una incógnita.

#BREAKING New US air strike targets Hashed commander in Iraq: state TV pic.twitter.com/6jokA7g6tu

La Associated Press (AP) reportó que al menos cinco personas pertenecientes al grupo paramilitar Hashd al-Shaabi perdieron la vida. El corresponsal de Al Jazeera confirmó que el ataque aéreo se enfocó en un grupo de vehículos que pasaban por el norte de Bagdad… cerca de una base con tropas británicas. Sky News Arabia mencionó la posibilidad de 6 personas muertas. Todavía no se sabe la identidad de las personas fallecidas en Irak.

BREAKING: Iraqi official says five people have been killed in airstrike targeting two vehicles carrying Iranian-backed militia north of Baghdad. https://t.co/daCVWswaL3

— The Associated Press (@AP) January 3, 2020