Lo que necesitas saber: Un especialista explica a la BBC que, parecería que el atacante eligió el día más sagrado del calendario judío, para maximizar el dolor que sienten las comunidades judías.

Dos personas murieron y otras fueron heridas en un ataque contra una sinagoga ubicada en Manchester, Reino Unido. La agresión se dio mientras los asistentes al templo celebraban el Yom Kipur.

Ataque a sinagoga de Manchester / Captura de pantalla (video AP)

Ataque a sinagoga se dio en uno de los días más sagrados para la comunidad judía

El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 horas de Manchester y, tras las primeras investigaciones, la policía local no ha dudado en calificar la agresión como “un incidente terrorista”. De hecho, según el subcomisario de la policía de Manchester, se cree que la agencia antiterrorista ya lo tenía identificado.

“Según nuestra información, la policía antiterrorista ha declarado que se trata de un incidente terrorista”, señaló el funcionario de la policía de Manchester. El ataque también llevaría tal calificativo, por realizarse justo en uno de los días más sagrados para los judíos.

Atacante fue abatido por la policía

De acuerdo con los reportes, el sujeto (cuya identidad todavía no ha sido revelada) impactó su vehículo contra gente que se encontraba congregada en la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation. Luego de esto, descendió del auto e intentó apuñalar a la gente.

Tras el ataque a la sinagoga, el agresor fue abatido por la policía. “Le dieron un par de advertencias, no hizo caso, así que abrieron fuego. Cayó al suelo, luego empezó a levantarse y luego le dispararon otra vez”, declaró un testigo de los hechos a BBC Radio.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, no dejó de expresar su absoluto impacto por lo sucedido en la sinagoga de Manchester.

Tras los hechos, Starmer convocó a una reunión de emergencia en Londres y ordenó la protección de todas las sinagogas de Reino Unidos. “Haremos todo lo posible para mantener segura a la comunidad judía”.