Atacan a balazos al equipo de Guillermo Valencia, candidato del PRI a la presidencia de Morelia

Las elecciones que se celebrarán en junio de este año siguen siendo manchadas por la violencia. Este fin de semana se registró un atentado contra el equipo de campaña de Guillermo Valencia Reyes, candidato del PRI a la presidencia municipal de Morelia, Michoacán.

El ataque se dio este sábado 8 de mayo, por ahí de las 9 y media de la noche, cuando un grupo armado atacó una camioneta del equipo de campaña del candidato del PRI. Inicialmente se creyó que él viajaba en el vehículo, sin embargo, él mismo informó en redes sociales que decidió viajar en otra unidad de último momento.

“Amigas y amigos, quiero informarles que estoy bien. Aunque siempre me muevo en ella, por fortuna no estaba adentro de la camioneta contra la cual atentaron. Al término de mi agenda, estando ya en el trayecto cotidiano para finalizar mi jornada, decidí de último momento abordar otra unidad (…) Agradezco las muestras de solidaridad. Me han llegado muchos mensajes de aliento”, escribió el candidato del PRI en Twitter.

decidí de último momento abordar otra unidad, para trasladarme a realizar otra actividad personal que surgió de último momento, eso y la divina providencia salvaron mi vida. Agradezco las muestras de solidaridad. Me han llegado muchos mensajes de aliento. — Memo Valencia (@MemoValenciaR) May 9, 2021

El propio Guillermo Valencia indicó que dos de sus compañeros sí resultaron con herida de bala tras el atentado, pero indicó que esperará el resultado de las investigaciones antes de emitir algún juicio o conjetura. También dijo que cancelará todos los eventos que tenía programados para los siguientes días.

PRI y autoridades ya se pronunciaron por el atentado contra el candidato de Morelia

La Fiscalía General de Michoacán compartió un mensaje en redes ya de nochecita para informar que inició la investigación por el ataque que muy probablemente tenía como objetivo al candidato del PRI, además de asegurar que se le bridará protección a las víctimas del atentado.

Luego del ataque, llegó también el pronunciamiento del presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, en redes sociales. “Hace unos momentos, nuestro candidato a la alcaldía de Morelia, Memo Valencia y su equipo de campaña, sufrieron un atentado con armas de fuego. Una vez más, la violencia enturbia el ambiente de la contienda electoral”, escribió en Facebook.

“Desde el PRI exigimos que, de una vez por todas, la autoridad federal tome en serio su responsabilidad ante la grave crisis de seguridad que vive el país. No podemos permitir que mediante la violencia quieran imponer autoridades, intimidando a nuestros candidatos”, finaliza su mensaje.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán también dio a conocer que desplegaron un operativo, en conjunto con la Policía de Morelia, para intentar ubicar a los agresores del candidato del PRI. Hasta el momento no se tiene mayor información sobre el atentado.