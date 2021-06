Atropellan a dos integrantes de la comunidad LGBT+ durante desfile en Florida

Estamos en el mes del orgullo LGBT+, razón por la cual se están desarrollando diferentes protestas. movilizaciones y desfiles por parte de la comunidad en distintas ciudades del mundo. Ese es el caso de Florida, lugar donde lamentablemente las noticias no son nada buenas.

Este sábado, mientras que en la Ciudad de México se llevaba a cabo la primera marcha lencha por parte de mujeres lesbianas, transexuales y personas no binarias, en Florida se llevó a cabo el desfile del orgullo LGBT+, en el cual un tipo atropelló con su camioneta a dos integrantes de la marcha.

Según un comunicado de la policía de Ford Lauderdale, los dos integrantes de la comunidad LGBT+ fueron trasladados al Broward Health Medical Center en estado grave. Uno de ellos murió horas más tarde.

#FLPD #Update

FLPD has just provided an update related to yesterday’s incident in an official news release. To read the news release please click here ➡️https://t.co/GJjODoLDQc@FTLCityNews @WMPD411 @WiltonManorsCty @playlauderdale @FLFR411 https://t.co/M4HGfrx3NA

— Fort Lauderdale Police (@ftlauderdalepd) June 20, 2021