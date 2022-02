Audioguías de la verdad: El plan de dos mexicanos para recuperar el penacho de Moctezuma

Hay talento, solo falta apoyarlo. El Penacho de Moctezuma es un tocado de plumas de quetzal que supuestamente perteneció a Moctezuma Xocoyotzin, líder del imperio mexica hasta 1520. Este penacho se encuentra en el Museo de Etnología de Viena y a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido su retache a México, el argumento de Austria es que por su fragilidad no resistiría el viaje.

En este contexto, dos mexicanos en Austria, un documentalista y un publicista, crearon todo un plan para que los visitantes al museo escuchen la “verdadera historia” de cómo el penacho llegó hasta allá. A grandes rasgos, los mexicanos “hackearon” el museo y es posible incluso que los encargados aún no lo hayan notado.

El plan para reclamar el Penacho de Moctezuma

Si visitas el museo de Viena, donde está el Penacho, en la entrada puedes tener acceso a una audioguía para escuchar la historia de las piezas que se exponen ahí. Se trata de un aparato, como un teléfono, que reproduce audios con la historia de las exposiciones en distintos idiomas para los visitantes extranjeros.

¿De qué manera los visitantes podrían escuchar la “verdadera historia” del origen del penacho? La respuesta para estos mexicanos fueron las audioguías.

De la mano de Xokonoschtletl Gómora, líder de la Asociación Civil Yankuik Anahuak, grabaron un audio “La audioguía de la verdad, una versión de la historia contada por los herederos” en donde cuentan la historia de la invasión europea y el saqueo.

El audio dura 8 minutos y afirma que el Penacho de Moctezuma llegó a Viena como consecuencia del saqueo europeo. explican que la pieza azteca no es un penacho, sino una corona real preciosa. Agregan que no creen en la versión, ni en las verdades de tantos años, pretextos para que la pieza no sea regresada a México.

Ya con el audio, los mexicanos compraron dos modelos iguales de audioguías con la grabación adentro, entraron al museo y los intercambiaron por los aparatos disponibles. Al momento ya son aproximadamente 50 aparatos modificados.

La entrevista con los mexicanos que publicó El Confidencial, refiere que es probable que el personal del museo aún no se haya dado cuenta que sus visitantes escuchan un audio modificado.