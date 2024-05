Lo que necesitas saber: Un avión Boeing de Singapore Airlines aterrizó de emergencia a causa de fuertes turbulencias.

Noticias nada chidas llegan desde Bangkok, donde un avión Boeing de Singapore Airlines, que había salido de Londres rumbo a Singapur, aterrizó de emergencia en la capital tailandesa a causa de fuertes turbulencias, dejando como saldo al menos 30 personas heridas.

Dentro del saldo, lamentablemente hubo una persona que murió presuntamente a causa de un ataque cardiaco. Se trata de un pasajero británico de 73 años que viajaba con su esposa.

Foto: @fl360aero

Lo que se sabe es que este Boeing, en el que iban 211 pasajeros y 18 tripulantes, aterrizó de emergencia debido a las turbulencias cañonas.

Aterrizaje de emergencia de un avión de Singapore Airlines por turbulencias

Las imágenes de cómo quedó el interior del avión, la cabina y los asientos de los pasajeros —en un total desastre— ya han dado la vuelta al mundo en redes mostrando la magnitud del impacto de las fuertes turbulencias.

De hecho, también se han compartido los testimonios de los pasajeros que cuentan que, de pronto, el avión comenzó a inclinarse entre temblores.

Foto: @SingaporeAir

Esto tomó por sorpresa a muchos pasajeros que no llevaban su cinturón de seguridad y a quienes no les dio tiempo ni de ajustarlo porque, de inmediato, el avión Boeing comenzó a irse en picada, provocando que quienes no tenían cinturón salieran disparados hacia el techo.

El avión Boeing 777-300ER

Si bien la dirección del Aeropuerto de Suvarnabhumi en Bangkok organizó una conferencia para dar información sobre el saldo de personas heridas —entre ellas hay siete en estado crítico—, hasta el momento Singapore Airlines no ha dado a conocer en qué punto del trayecto el avión Boeing 777-300 ER se quebró.

Eso sí, hay info de FlightRadar 24 y de la misma Singapore Airlines que nos dan chance de ubicar cómo fue el accidente.

Foto: @fl360aero

El vuelo SQ321 de Singapore Airlines salió del Aeropuerto Heathrow, en Londres, rumbo a Singapur el 20 de mayo.

Sin embargo, 11 horas después de despegar el Boeing descendió de manera brusca desde una altitud de casi 11.300 metros en tan sólo 5 minutos.

¿Después? Se estabilizó, pudo atravesar el mar, desviarse y aterrizar en Tailandia a las 3:45 de la tarde (hora local) del 21 de mayo.

En cuanto el avión aterrizó en el Aeropuerto de Bangkok, los servicios de emergencia corrieron en corto para ayudar a los pasajeros y tripulación. Entre los heridos hay quienes sufrieron traumatismos, otros más afortunadamente salieron ilesos y hay al menos 18 personas hospitalizadas.

Aquí un video explicativo de El espectador, que contiene imágenes sensibles justo del momento en que las turbulencias golpean al avión:

