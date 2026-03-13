Lo que necesitas saber: Irán confirmó la muerte de toda la tripulación horas antes que Estados Unidos

Estados Unidos confirmó que perdió uno de sus aviones en medio de la guerra que libra contra Irán. Se trata de una aeronave de reabastecimiento que se estrelló al oeste de Irak; o bueno, eso dicen los gringos, pues desde el bando rival ya se adjudican haberlo tumbado.

Toda la tripulación perdió la vida, seis soldados norteamericanos en total.

Foto: @CENTCOM

Estados Unidos confirma que perdió uno de sus aviones en Irak

Fue nada menos que el Comando Central de los Estados Unidos la institución que confirmó lo ocurrido. Cuentan que el avión en cuestión es un modelo KC-135, encargado del reabastecimiento de combustible para las Fuerzas Armadas que están atacando Irán.

¿Qué le pasó o qué? Pues ni el Comando Central tiene toda la certeza, solo informaron que se estrelló al oeste de Irak y que las circunstancias todavía siguen bajo investigación.

Otro avión que era parte de la misión logró aterrizar sin mayor contratiempo y las labores de rescate de la aeronave accidentada se extendieron por varias horas.

“Se ha confirmado el fallecimiento de los seis tripulantes del avión cisterna estadounidense KC-135 que se estrelló en el oeste de Irak. La identidad de los miembros del servicio se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de que se haya notificado a sus familiares”, finaliza el informe.

Así es el avión que se estrelló en Irak / Foto: @CENTCOM

Irán dice que derribó el avión y Estados Unidos lo niega

Eso sí, el Comando Central de Estados Unidos fue muy enfático en que de ninguna manera se trató de un ataque iraní que resultó exitoso.

Aseguran que el avión se estrelló en un espacio aéreo aliado, es decir, una zona donde sus aviones pueden volar libremente sin riesgo de ser atacados: “Esto no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo”, aclararon.

Pero como era de esperarse, Irán tiene otra versión. Un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, declaró que el avión fue “alcanzado por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak”.

Y acá un punto clave para creerle un poco más a la versión iraní. El informe de la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte de los seis tripulantes casi 12 horas antes que el Comando Central de Estados Unidos. Si solo se intentaran adjudicar el derribo, ¿cómo tenían esa información antes que los estadounidenses?

Ya se acusa por ahí que Estados Unidos ha tratado de ocultar múltiples ataques a sus bases en Medio Oriente y bajas de su ejército, como un intento de controlar la guerra mediáticamente y verse triunfador en todo momento (han confirmado relativamente pocos soldados heridos hasta ahora), y pareciera que esta situación es otro intento de ello.