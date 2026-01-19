Lo que necesitas saber: De acuerdo con varios medios, horas antes del arribo del Hércules C-130, la FAA emitió una "alerta" por actividad militar en espacio aére de México, Centro y Sudamérica. La presidenta Sheinbaum reafirmó que no hay operaciones extranjeras en nuestro país.

“Ora sí, ya nos van a invadir”, es lo primero que pensaron muchos al ver imágenes de un avionzote militar que, según se difundió en redes, fue visto en el aeropuerto de Toluca. ¿Y cómo no pensar en eso, luego de tanta amenaza de Donald Trump?

Avión militar habría llegado a Toluca procedente de Texas

Sin embargo, desde el gabinete de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum aseguran que no hay bronca. Seeeeeee, el avión en cuestión es de Estados Unidos,(bueno, eso no se dice en el comunicado) pero voló y aterrizó en territorio nacional como parte de los protocolos establecidos en “acuerdos de colaboración bilateral”.

De acuerdo con el mentado mensaje del gabinete de Seguridad, el avión en cuestión fue un Hércules C-130 y, en efecto, llegó al aeropuerto de Toluca. ¿A qué? “Su presencia obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”, aseguran las autoridades federales.

Avión Hércules C-130 en Toluca / Foto: @david_ordaz

Desde la tarde del 18 de diciembre se comenzaron a difundir las imágenes del armatoste y, de inmediato la “gente especialista en invasiones militares” comenzó a especular sobre la utilización de un avión de las características del Hércules C-130 (cof, cosa que se hubiera evitado con una pinc%&/(e explicación temprana, cof).

Gente clavada buscó información en cuentas especializadas en tráfico aéreo y encontró que la nave salió de la base militar de Dyess, en Abelene, Texas y llegó a Toluca, Estado de México, alrededor de las 14:46 horas.

¿Para qué sirven los Hércules C-130?

De acuerdo con la página de la Marina de Estados Unidos, el Hércules C-130 es un avión de transporte multipropósito que apoya las operación armadas de Estados Unidos en todo el mundo.

YUMA, Ariz. (Oct. 23, 2020) A U.S. Marine Corps KC-130J Hercules aircraft with Marine Aviation Weapons and Tactics Squadron One (MAWTS-1) / Foto: navy.mil ( Lance Cpl. Gabrielle Sanders)

“Cumplen la misión de Transporte Aéreo Esencial de la Flota Única de la Armada, proporcionando el último tramo logístico en operaciones de apoyo a las Fuerzas Navales desplegadas en vanguardia”, agrega la Marina.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos señalan que cuentan con Hércules C-130 que pertenecen a un “ala de pruebas”. En este caso, las naves son usadas para apoyo en vuelos del programa de prueba y evaluación de misiones de vigilancia y limpieza en tierra y/o mar.