Tras el ataque perpetrado por Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en Fox News que “algo se tiene que hacer con México” al afirmar que “el país, es gobernado por los cárteles de la droga” y no por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Un mensaje para México?

El contexto de la declaración ocurre, en el programa Fox and Friends, en el que Donald Trump fue cuestionado sobre si el ataque militar en Venezuela fue un mensaje indirecto para México. Trump respondió que “no era la intención”, pero añadió que el problema del narcotráfico sigue siendo central en su agenda de seguridad.

“Somos muy amistosos con ella (Sheinbaum), pero los cárteles gobiernan México, ella no está gobernando México. Le he preguntado varias veces si quiere que ataquemos a los cárteles. ‘No, no, no, señor presidente, por favor’”, dijo, en referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque Trump insistió en que la operación militar en Venezuela no buscaba enviar un mensaje directo a México, sus declaraciones refuerzan la narrativa de seguridad regional que ha utilizado en distintas ocasiones, señalando al país como un punto crítico en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Aqui el video de la conversación de Donald Trump en Fox and Friends

Donald Trump volvió a insistir en que los grupos criminales controlan amplias zonas del territorio mexicano, una afirmación que ya ha provocado fricciones diplomáticas en el pasado y que, tras el ataque perpetrado en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, vuelve a encender las alarmas en la relación entre México y Estados Unidos.