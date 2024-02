Lo que necesitas saber: El asunto de "perder un testigo" puede parecer un poco gracioso... pero no tanto, si se sabe que ese testigo era parte del grupo criminal Guerreros Unidos...

Y AMLO culpando a jueces de estar maiceados… cuando la racha de casos que se le están cayendo a la Fiscalía General de la República (FGR) tiene un origen más simple. Simple y ridículo, parece. Al menos uno de ellos: el caso Ayotzinapa y la reciente reaprehensión de 8 militares que previamente fueron liberados, al no encontrárseles elementos para acusarlos de haber participado en la desaparición de los 43 normalistas.

Los dos testigos protegidos de la FGR no están disponibles: uno está enfermo… el otro se les perdió

Ahora, según acusan los abogados de esos mentados 8 militares, es que la FGR no sólo no encuentra elementos para sostener la reaprehensión… no encuentra a uno de sus flamantes testigos protegidos. Nuestro testigo “no localizable”, según informaron los representantes de la fiscalía en la audiencia recientemente realizada.

“La Fiscalía dice ‘el testigo no es localizable en el domicilio que le proporcionó’. Oye, ¿pues no es tu testigo, fiscal? Entonces, ¿me estás diciendo que perdiste al testigo protegido?”, aseguró uno de los defensores de los militares reaprehendidos que, ahora sabemos (porque antes ni eso), están acusados de delincuencia organizada.

Abogados de los 8 militares reaprehendidos, caso Ayotzinapa / FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Por si la cosa no podría ser más hilarante (para uno, pero imagínense para los que están encerrados), los abogados de los 8 militares señalaron que, para la reaprehensión de sus clientes, la FGR tomó como base la declaración de dos testigos protegido: uno, el “no localizable” y el otro no disponible. Es que está enfermo… En resumen, los 8 militares continuarán encerrados, porque la FGR promete que pronto tendrá disponibles pruebas en su contra.

Testigos protegidos eran parte de Guerreros Unidos

El 21 de enero, 8 militares acusados de desaparición forzada en el marco del caso Ayotzinapa fueron liberados. La jueza determinó que la FGR no entregó las pruebas necesarias para mantenerlos en prisión, además de que las condiciones en las que se les dictó prisión preventiva ya habían cambiado… y, en suma, no había riesgo de fuga.

Días después, el 1 de febrero, fueron reaprehendidos sin explicárseles en primera instancia la razón. Luego se les aclaró a sus abogados que el nuevo delito que se les imputaba era delincuencia organizada. Un punto importante: en junio del 2023, la jueza que lleva el caso había negado las órdenes de aprehensión por el mismo delito…

Revelan nueva información sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa / Foto: Cuartoscuro

Todo es un “cochinero”, criticó la defensa de los 8 militares… uno que aleja a las víctimas de la justicia y verdad que buscan en el caso Ayotzinapa. Este 7 de febrero vence la duplicidad del término constitucional (es decir, el plazo que la defensa del imputado pide para desvirtuar la imputación formulada en su contra), por lo que se espera que la jueza le mueva algo al caso.

Por cierto, los testigos protegidos que declararon para la reaprehensión de los 8 militares eran parte de Guerreros Unidos. Supuestamente, no habían declarado antes por miedo… pero cuál: de acuerdo con Animal Político, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), ya se había negado a utilizar a esos testigos.

