Padres de los 43 de Ayotzinapa y normalistas llegan a CDMX a jornada de protestas durante el Mundial

Lo que necesitas saber: La llegada del grupo de normalistas sucedió con contratiempos, un operativo y cateo a los autobuses y acusaciones contra las autoridades por difamación.

La tarde del 8 de junio normalistas, papás y mamás de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa llegaron a CDMX para llevar a cabo la Jornada Intermedia hacia los 12 años de la desaparición de los jóvenes y, a su vez, sumarse a las protestas convocadas por la CNTE en contexto del Mundial 2026.

En una conferencia en el Antimonumento a los 43 en Paseo de la Reforma, explicaron que la jornada de protestas será pacífica y que se llevará a cabo, por lo pronto, del 8 al 12 de junio.

Foto: @Pajaropolitico

Padres de los 43 de Ayotzinapa y normalistas llegan a CDMX

La llegada del grupo de normalistas sucedió con contratiempos, un operativo y cateo a los autobuses y acusaciones contra las autoridades por difamación.

Todo sucedió la mañana del lunes 8 en la caseta de Tlalpan de la México-Cuernavaca, donde la caravana de autobuses de normalistas intentaba cruzar.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

De hecho, Capufe (Caminos y Puentes) reportó el cierre por un incidente a partir de las 10:33 de la mañana y hasta cerca de las 2 de la tarde.

En ese lapso, las autoridades —tanto de CDMX como federales— llevaron a cabo un operativo para revisar la caravana. Y allí, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó el hallazgo de 59 explosivos.

La versión de la Segob

“A través de (una) denuncia ciudadana, se informó que había explosivos en uno de los vehículos de estudiantes y maestros, que venían a apoyar la marcha de la CNTE”, se lee en el comunicado de Segob.

Según la Secretaría, a partir de esta denuncia anónima decidieron revisar los autobuses con la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Foto: @SEGOB_mx

Y el resultado fue el hallazgo de una caja con 59 explosivos. “Apelamos a que no haya uso de violencia en las movilizaciones”, dijo Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

La respuesta de los papás de los 43

Más tarde, en conferencia, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa acusaron al gobierno de intentar criminalizar las protestas de los normalistas.

“¿Qué daño pueden hacer unas madres y padres que solo buscan a sus hijos”, dijo el abogado de los papás y mamás Isidoro Vicario.

Y como lo explicaron, se prevé una jornada de protestas pacíficas del 8 al 12 de junio, que se suma a la convocatoria hecha por la CNTE, en contexto del Mundial 2026.