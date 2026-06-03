Lo que necesitas saber:

Por lo que se vienen unos días bastante complicados, todo esto a solo siete días de que inicien los partidos del Mundial 2026.

Ojito aquí, pues tal parece que el caos vial este 3 de junio esta a todo lo que da, ya que la CNTE mantiene movilizaciones y bloqueos en varias partes de la CDMX que seguramente causarán dolor de cabeza a más de uno.

La primera parada fue Avenida Universidad, donde integrantes de la CNTE se dieron cita en las inmediaciones de la SEP, en donde comenzaron a realizar pintas y rompieron algunas ventanas y señalizaciones cercanas, pues tenían la intención de acceder a las oficinas en donde una guardia de seguridad resulto herida.

Sin embargo, personal del inmueble utilizó extintores para impedir su ingreso y dispersar a los manifestantes.

Desde la mañana se registraron afectaciones en Abraham González, Bucareli, Paseo de la Reforma y Avenida de la República, pues según autoridades había más de 7 mil manifestantes entre las instalaciones de la Secretaría de Gobernación y las oficinas del ISSSTE.

Y claro, persiste el plantón en calles cercanas al Centro Histórico, que continúa afectando vialidades como Tacuba, 5 de Mayo y 20 de Noviembre, además del cierre de la Línea 4 del Metrobús en el tramo que va de Buenavista a San Lázaro.

Plantón de la CNTE al exterior del MUNAL // Facebook: Vlado Muñoz

Por lo que se vienen unos días bastante complicados, todo esto a solo siete días de que inicien los partidos del Mundial 2026. Incluso, la organización ha advertido que mantendrá la presión sobre las autoridades mientras no exista una respuesta favorable a sus demandas.

¿Crees que lleguen a un acuerdo antes de que se dé el silbatazo inicial?

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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