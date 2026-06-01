Lo que necesitas saber:

La secretaria de Gobernación reconoció que hay movilizaciones latentes que pueden coincidir con las fechas de los partidos del Mundial 2026 en México.

Las 3 sedes mexas para recibir el Mundial 2026 siguen preparándose, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum no descarta que durante esta jornada hayan protestas desde distintas trincheras.

Desde la CNTE hasta transportistas, campesinos y familias buscadoras de personas desaparecidas.

CNTE, transportistas y madres buscadoras: SEGOB reconoce riesgo de protestas durante el Mundial 2026
Foto: @rosaicela_

SEGOB reconoce riesgo de protestas durante el Mundial 2026

En el mensaje de rendición de cuentas de Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez reconoció que en estos momentos hay protestas sociales que podrían coincidir en las fechas de los partidos del Mundial.

Además de que aseguró que las autoridades garantizarán el derecho a la protesta, aunque pidió que no haya afectaciones a las vialidades.

¡A tomar precauciones! CNTE inicia huelga nacional con marcha en CDMX
Foto: @CNTE.enlace

Aquí un poco de lo que dijo Rosa Icela Rodríguez: “Hay garantías para que todos los eventos después del 11 de junio se lleven a cabo (…) Lo que nos preocupa es la afectación a terceras personas”.

La idea, según la SEGOB (Secretaría de Gobernación), es que tanto protestas o manifestaciones se lleven a cabo con el “libre tránsito”.

Entre las movilizaciones identificadas previo al Mundial —y que de hecho ya llevan rato— están las protestas de la CNTE por la abrogación o eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y otras exigencias salariales y laborales, la movilización de transportistas y campesinos, así como de colectivos de familias y madres buscadoras de personas desaparecidas.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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