¿BA.2? Lo que sabemos de la nueva subvariante de Ómicron COVID-19

¿Alguien creyó que en el 2022 las cosas mejorarían al menos un poco? Pues acaba de darse a conocer hace algunos días que surgió una nueva subvariante de la variente Ómicron de COVID-19, la cual se llama BA.2. Bueno, y a todo esto, ¿qué es lo que sabemos?

¿Cuál es la nueva subvariante de Ómicron?

Como les contábamos, recientemente los expertos anunciaron que surgió una nueva subvariante de la variante Ómicron de COVID-19, de la cual ya han comenzado a reportarse algunos casos de contagio alrededor del mundo, sobretodo en Europa y Asia, donde ya hay hasta un aumento de casos de este linaje.

Por ahora, a esta subvariante, según información de BBC, se le ha denominado con una subvariante “silenciosa” porque no tiene el marcador genético que los investigadores han estado utilizando para determinar de volada si un contagio es por Ómicron “regular” (BA.1) o de la variante Delta.

¡Ojo! Que esto no significa que no se pueda detectar un contagio por BA.2 por medio de una prueba, lo que pasa es que éstas no pueden diferenciar si se trata de un caso BA.2 o de Delta, para ello se necesitan otras pruebas para confirmarlo.

¿Qué rayos es entonces la BA.2?

Cuando los virus van mutando a nuevas variantes, éstas, a veces, se dividen en nuevas subvariantes. ¡Oh, sí! Podría parecer película de terror, peeero, esto es más normal de lo que podría parecer; por ejemplo, la variante Delta ya tiene hasta ¡200 subvariantes diferentes!

Pues lo mismo con la Ómicron, que ya tiene las subvariantes BA.1, BA.2, BA.3 y B.1.1.529. Aunque la BA.1 es la que sigue teniendo más contagios registrados, ya que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi el 99 % del ADN viral enviado a la base de datos mundial GISAID se secuenció como esta subvariante.

¿Lo importante? Esta subvariante se está volviendo dominante

Primero, cabe señalar que la nueva subvariante de Ómicron no se detectó hace poco, sino en noviembre de 2021, solo que hasta ahora se han presentado más casos de ésta. Sí, la primera vez que se supo de ella fue en Asia, exactamente en Filipinas.

Incluso, desde noviembre del año pasado, 40 países han agregado miles de casos de la BA.2 en la base de datos, convirtiéndose en dominante en Filipinas, Nepal, Qatar, India y Dinamarca.

Hay varios ejemplos: en India, según el biólogo molecular Bijaya Dhak, está reemplazando a la Delta y Ómicron BA.1; en Inglaterra, según la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, se han identificado más de mil casos confirmados; en Alemania están aumentando rápidamente los casos de esta subvariante; mientras que en Dinamarca, un estudio en ocho mil 500 hogares y 18 mil personas del SSI, encontró que este linaje era más transmisible que el BA.1.

¿Las vacunas son eficientes frente a la subvariante de Ómicron?

Aunque la BA.2 resultó más contagiosa, incluso en personas vacunadas con tercera dosis de refuerzo y a diferencia de otras variantes, un estudio demostró que las personas que ya están inmunizadas tienen menos probabilidades de pasar el virus.

Aunqueee, otra investigación no encontró evidencia de que las vacunas fueran menos efectivas contra la enfermedad sintomática para cualquiera de las subvariantes.

Además, para darles más tranquilidad, tampoco existen datos de que esta subvariante de Ómicron provoque una enfermedad más grave que otras de esta variante de COVID-19.

“Mirando a otros países donde la BA.2 está ahora superando (a la BA.1), no estamos viendo mayores aumentos en las hospitalizaciones de lo esperado”, dijo esta pasado martes 1º de febrero Boris Pavlin, del Equipo de Respuesta COVID-19 de la OMS.