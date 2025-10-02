Lo que necesitas saber: Bad Bunny se presentará en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl que se jugará el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Para sorpresa de nadie, en Estados Unidos tampoco cayó muy bien que digamos que se haya elegido a Bad Bunny para el Show de Medio Tiempo del Super Bowl de la NFL…

Sólo que aquí hablamos de la postura de un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, quien rechaza totalmente que el Conejo Malo vaya a estar encabezando uno de los show más gringos del planeta… y no precisamente por cuestiones musicales.

Imagen ilustrativa. Foto: Kevin Mazur/Getty Images

Funcionario advierte que agentes del ICE estarán presentes en el Super Bowl

“Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el espectáculo de medio tiempo”, dijo el asesor del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski.

En entrevista con el comentarista político Benny Johnson, el funcionario que ha acompañado a Kristi Noem (titular del Departamento de Seguridad Nacional) en redadas contra migrantes advirtió que –otra sorpresa– el ICE tendrá presencia el día que se celebre el Super Bowl en el Levis’s Stadium de Santa Clara, California.

No importa si es concierto de Bad Bunny o Johnny Smith… con que haya inmigrantes ilegales

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a personas que están en este país ilegalmente”, advirtió el asesor de Noem. “Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos. Los detendremos. Los llevaremos a un centro de detención y los deportaremos”.

Captura de pantalla

Bad Bunny fue anunciado para encabezar el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LX, el cual se realizará el próximo 8 de febrero de 2026… sin embargo, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional parece que no le importa tanto el poder de convocatoria del cantante, sólo sabe que el Super Bowl podría ser un evento en el que se pueda detener a uno que otro inmigrante.

“Mire, si hay inmigrantes ilegales, no me importa si es un concierto de Johnny Smith, de Bad Bunny o de cualquier otra persona”, señaló Lewandowski. “Vamos a hacer cumplir la ley en todas partes porque vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Esa es la directiva del presidente”.