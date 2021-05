Balean a Francisco Pancoatl, candidato de Morena en Puebla

Por medio de sus redes sociales, Francisco Pancoatl, candidato de Morena en Puebla, dio a conocer que lo balearon el día de ayer, aunque afortunadamente indicó que solamente tuvo una herida en la mano, por lo cual estará hospitalizado unos días.

“Gracias a Dios estoy bien y no pasó de una herida en la mano que me tendrá unos días hospitalizado. Me apena en verdad que en tiempos electorales existan este tipo de actos violentos, al igual que hace 3 años con el asesinato de nuestro amigo Aaron Varela. Esto es de las principales situaciones que deben erradicarse en Ocoyucan”, dijo sobre su ataque.

Finalmente, el candidato dijo que su proyecto garantizará la seguridad de todos los “Ocoyuquenses” y que trabajará para mejorar las condiciones en las que vive su población.

Morena lamenta ataque a candidato

Por su parte, sobre el ataque a Francisco Pancoatl, Morena condenó en sus redes sociales oficiales los hechos que se dieron este 27 de mayo. Además reiteraron su apoyo hacia su candidato y al proyecto Ocoyucan Unido.

“Como equipo de campaña de la coalición ‘Juntos hacemos historia’, Pacto Social de Integración y Nueva Alianza en Ocuyucan, condenamos este acontecimiento violento y hacemos un enérgico llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto y garantizar la seguridad en este proceso electoral, no se puede permitir estos actos de violencia para desestabilizar y amedrentar la contienda“, se lee en el comunicado del partido.

Mientras que el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa Huerta, anunció que el candidato a presidente municipal de Santa Clara Ocuyucan tendrá protección del gobierno estatal en lo que resta del proceso electoral. Además informó que Francisco Pancoatl será intervenido en algún hospital de la Secretaría de Salud del Estado.