¿Los bancos abren el 1° y 2 de noviembre en México?

Lo que necesitas saber: Pese a no ser un día oficial de descanso, los bancos no abrirán este jueves 2 de noviembre en Día de Muertos.

Si tienen que hacer trámites en el banco en los próximos días o… bueno, en Día de Muertos, por acá les dejamos información importante sobre si los bancos abren este 1° y 2 de noviembre en México.

Porque como recordarán —y si no, acá les dejamos una notita al respecto— el 1° y 2 de noviembre no son días de descanso oficial. No están marcados en la Ley Federal del Trabajo.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

Aunque en el aire está una iniciativa que propone incluir esos días y otros más —chequen acá la info— como días de descanso oficial. Con todas las de la ley.

¿Los bancos abren el 1° y 2 de noviembre en Día de Muertos?

En el caso de los bancos, hay una concesión para Día de Muertos. Y no lo decimos nosotros nada más por que sí.

La Asociación de Bancos de México (ABM) ha explicado que —de acuerdo con la disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a.k.a CNBV— tiene programado como día inhábil el jueves 2 de noviembre.

Foto: Gobierno de CDMX.

Así que ojo: este 2 de noviembre los bancos suspenderán sus servicios. Excepto las sucursales que estén dentro de centros comerciales o supermercados.

“Abrirán al público este día, en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo”.

¿Qué hay del 1° de noviembre? ¿Los bancos abren? La verdad es que no hay nada programado para esa fecha y, va de nuevo, tampoco es descanso oficial.

Ya con esta info, si tienen que pagar la tarjeta, hacer una transferencia en directo en un banco o están buscando a sus asesores bancarios, aprovechen el miércoles 1° y viernes 3 de noviembre porque esos días sí abrirán.

Foto: @AsocBancosMx

Por cualquier cosa, los cajeros automáticos sí estarán operando, lo mismo que la banca digital, electrónica y telefónica —de hecho, ahí tendrían que operar los 365 días del año y las 24 horas.

