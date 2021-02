“No defienda a un violador”, pide a AMLO mujer que acusa a Salgado Macedonio

Ya que en Morena parece que el proceso en contra de Salgado Macedonio es puro teatro, la presunta victima del ahora candidato a la gubernatura de Guerrero pide apoyo de las máximas autoridades (aunque la abogada de ésta sospecha que desde ahí están protegiendo al susodicho).

Basilia “N”, la mujer que acusa a Félix Salgado Macedonio de abuso sexual, compareció ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena para seguir el proceso en contra del guerrerense… y pues nada, se topó con la sorpresa de que ningún miembro de tan flamante comisión estuvo presente para escuchar su declaración, por lo que ésta fue tomada por administrativos del partido.

“Yo creo que no están trabajando en el caso, yo creo que es una simulación, pienso que a mí no me están viendo como víctima, no estoy viendo que me hagan caso, a mí no me están haciendo caso para nada”, acusó Basilia “N”, al termino de su comparecencia de cuatro horas.

De acuerdo con Animal Político, será hoy cuando le toque a Salgado Macedonio dar su versión de lo hechos ante el órgano jurisdiccional de Morena. A ver qué tal el rato hacia él… porque lo que fue la parte acusadora, hubo varias violaciones a sus derechos, acusó la abogada Patricia Olamendi.

“Se intentó revictimizarla en varias ocasiones, se intentó que recibiera preguntas bastante fuertes de los abogados (de Salgado Macedonio)”, acusó la representante legal de Basilia “N”. “En realidad todo este procedimiento es una simulación, porque el que no haya estado ningún comisionado, el que se busque alargar, revictimizar a la víctima, forma parte de este clima de hostilidad”.

Pide que AMLO interceda para que Morena actúe contra Salgado Macedonio

Aunque la abogada de Basilia “N” sospecha que se protege a Salgado Macedonio “desde muy, muy arriba”, la mujer que acusa al ahora candidato a la gubernatura guerrerense pide a uno de muy, muy arriba (o sea, AMLO) que mueva algo en Morena para que se proceda contra su agresor.

“Le diría (al presidente) que sea serio, que se ponga en el lugar de la víctima, no puede él defender a un violador, porque desde que pasó todo esto me ha jodido la vida, creo que por eso estoy aquí, ustedes pueden ver que esto no se cura con nada”.

Basilia “N” comentó que, en caso de que Salgado Macedonio siga en total impunidad y, además, gane la gubernatura de Guerrero, pensaría en la posibilidad de pedir asilo político (al país que pueda), para estar fuera del alcance del poder que, al parecer, tiene su presunto agresor. “Si él llega a ser gobernador, yo voy a quedar a merced de él, de que vayan y me saquen de mi casa y al rato nadie sepa de mí”.