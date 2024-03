Lo que necesitas saber: Acá te contamos lo que pasa cuando un bebé nace durante un vuelo.

Recientemente en redes sociales se viralizó el caso de un bebé que nació durante un vuelo entre Ciudad de México y Ciudad Juárez.

Afortunadamente todo salió bien y los auxiliares de vuelo se hicieron cargo de la emergencia, por lo que el bebé y la mamá están en excelentes condiciones. La cosa es que a partir de ello aparecieron muchas preguntas como ¿el bebé tendrá vuelos gratis de por vida?

¿Y si esto hubiera pasado en una aerolínea internacional y el avión estuviera sobrevolando otro país, entonces qué nacionalidad tendría el bebé?

¿El bebé que nació durante un vuelo tendrá viajes gratis de por vida?

Estaría muy bueno, pero la realidad es que no. Pero ¿entonces por qué las aerolíneas no dejen que las mujeres embarazadas próximas a dar a luz ya no pueden viajar sin un certificado médico? ¿las aerolíneas quieren evitarse dar vuelos de por vida?

A nivel internacional no existe ni una sola norma que diga que los bebés que nazcan durante un vuelo tienen que recibir pasajes de por vida. Si bien han ocurrido casos en que algunas aerolíneas deciden ofrecer este beneficio a contados recién nacidos durante un vuelo –de algún lugar nació el rumor-, la cosa es que depende totalmente de las políticas de las aerolíneas.

Por ejemplo, el 6 de septiembre de 1995 un bebé nació dos meses antes de lo que debería durante un vuelo de Thai Airway, la principal aerolínea de Tailandia.

Todo fue tan impresionante para el personal que el entonces presidente de la aerolínea anunció beneficios especiales de vuelo de por vida, así como una beca educativa. Pero va de nuez, esto no ocurrió por obligación de una norma.

El vuelo que iba de CDMX a Ciudad Juárez es de Aeroméxico, una empresa que no menciona ningún tipo de política respecto a regalar vuelos de por vida a los bebés que nazcan a bordo. Ya revisamos su sitio web. Eso sí, la aerolínea anunció un regalo sin especificar cuál. De acuerdo con El Universal, serían 90 vuelos gratis por haber nacido en su aniversario 90.

El comunicado de Aeroméxico

Pero ¿entonces por qué en algunas aerolíneas las mujeres embarazadas tienen impedimentos para volar?

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda viajar no más allá de la semana 36 de gestación, siempre y cuando no haya complicaciones en el embarazo. Pero de nuevo, esta no es una norma.

Y todo esto se hace para evitar una emergencia médica en el vuelo. Si bien todo el personal de vuelo está capacitado en primeros auxilios y en los distintos escenarios que se puedan presentar, una situación así necesitaría de un aterrizaje de emergencia o de regresar al punto de origen.

Y va de nuez, los requisitos para el vuelo de personas embarazadas varían de acuerdo a la aerolínea. Generalmente de la semana 1 a la 23 no se solicita ningún documento extra.

Pero a partir de la 33 se tiene que presentar un certificado médico que acredite que la persona puede viajar. Este certificado es obligatorio para las pasajeras con un embarazo de alto riesgo durante cualquier mes de gestación.

