Mañanera campechana, ya saben. Este lunes 26 de septiembre, después del bailazo que dio Grupo Firme en el Zócalo, AMLO adelantó que por ahí se está cocinando un concierto con Christian Nodal y, ¿por qué no? Con la mismísima Belinda.

¿Jugándole a cupido? Vayan ustedes a saber, pero de acuerdo con AMLO Nodal levantó la mano para dar un concierto gratuito en el Zócalo de CDMX.

Foto: Saúl López-Cuartoscuro.

Sólo que el presidente agregó que para no hacerle el feo a Belinda, pues igual la invitan.

AMLO propone rencuentro entre Belinda y Nodal para concierto en el Zócalo

“No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería… Christian Nodal, que quería también participar y no cobrar, sería buenísimo. Na’ más, estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros (…) nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda, mejor los invitamos a los dos”.

Aquí arriba todo lo que AMLO dijo sobre el concierto de Nodal en el Zócalo, medio entrándole a la info de la farándula por la sonadísima ruptura entre el cantante y Belinda —si se enteraron, seguro recordarán que hasta el SAT se coló y si no, por ACÁ les dejamos una nota para hacer memoria.

Foto: Getty Images.

La verdad es que esta declaración fue a ojo de buen cubero. No sabemos de fechas y si en realidad habría una disposición por parte de Christian Nodal y Belinda, pero bueno, AMLO ya dejó sobre la mesa esta propuesta.

En parte porque Belinda ha apoyado el proyecto de AMLO, desde aquel cierre de campaña en el Estadio Azteca en 2018 hasta un mitin en Morelos.

“Belinda en el cierre de campaña de AMLO en el Estadio Azteca 2018”. Foto: Carlos Tischler-Getty Images.

Aquí les dejamos el fragmento de la declaración del presidente, en una mañanera que también fue dedicada —gracias a las preguntas de reportero— a los 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: