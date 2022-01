El beso que puso en el ojo del huracán a una jueza en Argentina

Amor prohibido murmuran por las calles… Resulta que recientemente, en redes sociales, se viralizó el video de una cámara de seguridad donde aparece la jueza penal argentina Mariel Sánchez, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, dándose unos cuantos besitos con un preso condenado a cadena perpetua.

El video la muestra sentada cerca del preso, platicando, y en varios momentos los dos se acercan demasiado por lo que se intuye que se besan. A las pruebas nos remitimos…

En el Instituto Penitenciario Provincial IPP de Trelew, beso causa confusión y polémica jueza penal Mariel Suárez de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut al sur de #Argentina, fue captada besándose con Cristian Mai Bustos, un recluso que cumple cadena perpetua #SecretFinal pic.twitter.com/UvVOWmghhi

El preso al que presuntamente le da sus besos es Cristian Mai Bustos, un hombre que la jueza condenó a cadena perpetua el pasado 23 de diciembre por asesinar a un policía en 2009.

El beso y la polémica

¿Cómo está el asunto del condenado? Resulta que el año pasado, a finales, al momento del veredicto contra el acusado, la jueza Suárez votó en contra de que le dieran prisión de por vida y solicitó una pena menor.

Es por eso que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Chubut ordenó iniciar una investigación en su contra por conductas inadecuadas. Afirman que el objetivo del encuentro, el tiempo y las características podrían ser violaciones a la ley de Ética Pública, además del Reglamento Interno General del Poder Judicial.

Supuestamente todo ocurrió el miércoles 29 de diciembre al interior del Instituto Penitenciario Provisional, ubicado entre Trelew y Puerto Madryn.

Por lo mientras, la jueza explicó que no tiene una relación sentimental con el condenado y que se reunió con él porque está haciendo una investigación para un libro de su vida. Insistió en que no hubo un beso y que el hombre estaba muy efusivo por la propuesta del libro, pero que no es una relación sentimental ni un beso.