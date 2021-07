A ver si así: Biden pide a gobiernos locales de EU pagar 100 dólares por dejarse vacunar

Ya se sabía de casos de estados de la Unión Americana en la que se ofrecían “premios” a cambio de dejarse aplicar la vacuna contra el COVID-19… pero como nomás la gente ha dejado de acudir a inmunizarse, viene esta medida desesperada del gobierno de Joe Biden.

El presidente de Estados Unidos ha urgido a las administraciones estatales y locales a, de plano, regalar 100 dólares a cada persona que aplique la vacuna contra el COVID-19. Este es un intento del gobierno del demócrata para hacer frente a la baja tasa de inmunización, la cual ha abonado al rebrote de una tercer ola pandémica.

“Sé que pagar a las personas para que se vacunen puede parecer injusto para las personas que ya se han vacunado”, dijo Biden. “Pero aquí está el asunto: si los incentivos nos ayudan a vencer este virus, creo que deberíamos usarlos. Todos nos beneficiamos si podemos vacunar a más personas”.

De acuerdo con CBS, para este desesperado intento de alcanzar los índices de vacunación visualizados por Biden para estas fechas (el demócrata quería que el 4 de julio el 70% ya estuviera vacunado) no habrá un desembolse federal… sino que se está pidiendo a los gobiernos locales recurrir a lo que les queda del Plan de Rescate Estadounidense, el cual fue de 1.9 billones de dólares y apenas fue aprobado en marzo.

Desde la Casa Blanca, Biden justificó esta medida señalando que la variante Delta del SARS-CoV-2 está propagándose por todo Estados Unidos… y todo porque ahora la pandemia se ha convertido en “una pandemia de no vacunados” (tal como lo dijo Anthony Fauci hace unos días).

“Está muriendo gente que no tiene que morir”, señalo Biden, en referencia a las millones de vacunas que su administración tiene ahí, nomás guardadas… las cuales, de ser aplicadas, ayudarían a revertir el panorama que ya se está dibujando en los hospitales de Estados Unidos: la gran mayoría de los casos COVID-19 se están dando entre los no vacunados. De acuerdo con números del gobierno de Biden, 97% de los pacientes hospitalizados no han sido vacunados.

Además de pagar 100 dólares a los que se dejen vacunar, Biden ha hecho obligatoria la vacuna entre los trabajadores federales. Por otra parte, ha prometido que todas las medianas y pequeñas empresas que dejen que sus empleados vayan a vacunarse en horarios de trabajo serán “reembolsados por completo”.