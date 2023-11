Lo que necesitas saber Bolivia anunció el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Será su representación en Países Bajos la que se encargará establecer comunicaciones con Palestina.

Al igual que Colombia, Bolivia está tomando medidas rudas contra Israel. Sólo que el gobierno de Luis Arce no dejó las cosas en nada más un extrañamiento. Se fue con todo y, de una vez, anunció que se rompen relaciones diplomáticas con el país que está en conflicto con Hamás.

Luis Arce, presidente de Bolivia / Foto: Getty

Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra palestinos: Bolivia

La razón por la que Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas no es porque esté de lado del grupo de resistencia islámico, sino porque considera que Israel se está pasando de lanza con los civiles palestinos. Así que, mientras el gobierno de Benjamin Netanyahu siga atacando la zona de Gaza, Bolivia no quiere tener tratos con él.

Para el gobierno del país sudamericano, Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo palestino. Así que romper relaciones con el país de Medio Oriente es una forma de mostrar “repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza”, señaló el vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani Machaca.

Bolivia rompe relaciones con Israel / Captura de pantalla

No es la primera vez que Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel… ya que tampoco es la primera vez que Israel ataca Gaza. Fue en 2009 cuando el gobierno boliviano cortó lazos diplomáticos con a administración israelí, luego que ésta realizó una serie de ataques en contra de la zona de Gaza ocupada por palestinos.

Colombia y Chile analizan hacer lo mismo que Bolivia

Hace unos días, recién había comenzado el conflicto en Medio Oriente, el gobierno de Colombia advirtió que rompería relaciones con Israel, luego de que la cancillería de este país calificó de “antisemita” al presidente Gustavo Petro y decidió cancelar relaciones comerciales.

El conflicto entre Colombia e Israel no escaló, sin embargo, parece que esa condición podría modificarse pronto. En X, Petro anunció que pidió a la embajadora de Colombia en Israel analizar si es prudente que su país siga teniendo una representación allá… dadas las condiciones. “Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”, señaló Petro.

El mismo camino tomaría el gobierno de Chile, según señaló el presidente Gabriel Boric. De acuerdo con el mandatario chileno, Israel no está respetando las normas fundamentales del derecho internacional… y la muy evidente muestra son las más de ocho mil víctimas civiles (en su mayoría mujeres y niños) que se han reportado en Gaza.

Colombia y Chile analizan romper relaciones diplomáticas con Israel / Captura de pantalla

Te puede interesar