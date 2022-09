Cantado desde hace tiempo, ahora sí: Boris Johnson ya le llegó y, desde hoy, deja de ser el primer ministro de Reino Unido. En su lugar queda Elizabeth Truss.

Para terminar como empezó, el último discurso de Boris Johnson fue vale madres. Al salir de del 10 de Downing Street, lo primero que dijo el ahora exprimer ministro de Reino Unido fue “¡esto es todo, amigos!”, para después asegurar que no estuvo tan mal cómo enfrentó la pandemia del COVID-19.

Foto: Carl Court-Getty Images.

Lo anterior ya casi parecía broma, tomando en consideración que una de las principales razones por las que se orilló a su renuncia fue, precisamente, la forma tan irresponsable con la que hizo frente a la emergencia sanitaria. Y no por la falta de vacunas o algo parecido, sino por ser el primero en pasarse por el arco del triunfo las medidas de restricción impuestas por su administración.

Para los que no están enterados, durante la pandemia, Boris Johnson y su equipo fueron cachados echando la party. Esto mientras el resto de la población de Reino Unido estaba obligado al confinamiento: el PartyGate. Y bueno, con todo y que ofreció disculpas y libró (por un pelito) la moción de censura, pues ya iba muy debilitado. Ya se esperaba este momento: su salida estaba planchadita.

Foto: Reuters

Pero bueno, eso ya es cosa del pasado. Ahora, en su despedida, Boris Johnson también resaltó los logros del Brexit y el reciente y muy fervoroso apoyo a Ucrania, en el conflicto que se sostiene contra Rusia.

Boris Johnson será sustituido por la recién electa Liz Truss. “No ofreceré a este gobierno otra cosa que el apoyo más ferviente”, aseguró… para luego advertir que la susodicha no la tendrá fácil. “Es un momento duro para la economía y un momento duro para las familias en todo el país”.

No obstante Johnson se dijo confiado en que Truss tiene lo necesario para superar la situación. Claro, nomás es cuestión de que los miembros del Partido Conservador (los tories) dejen de lado diferencias y se avoque a ofrecer su apoyo completo a la nueva primera ministra.

“En lo que se refiere a la carrera futura, o a la posibilidad de un regreso, déjenme decir que soy como uno de esos cohetes espaciales que, cumplida su misión, volverá a adentrarse suavemente en la atmósfera para acabar cayendo en alguna oscura y remota esquina del Pacífico”, señaló. “Como Cincinato, vuelvo a mis tareas de campo”.

Lo anterior se interpreta como que Boris Johnson no dejará la política … o sí, pero sólo por un rato. Luego y, hasta en una de ésas, volverá a tratar de ser primer ministro. Esto, tomando en consideración que Cincinato fue un patricio que, tras un primer periodo como dictador, se retiró… pero sólo para agarrar fuerzas y volver a un segundo mandato.

Luego de echarse este nada emotivo discurso, Boris Johnson se dirigió al castillo de Balmoral, Escocia, para presentar formalmente su renuncia como primer ministro a la reina Isabel II.