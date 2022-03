Tropas rusas asesinan al periodista y documentalista estadounidense Brent Renaud

En unos días se cumplirá ya un mes del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania que parece no tener un fin cercano. Y más allá de las consecuencias económicas que esto ha desatado, lo más triste del conflicto armado es saber que en los próximos días aumentará el número de personas fallecidas por este suceso.

Militares y civiles han perdido la vida tras el ataque orquestado por Vladimir Putin, cuyas tropas no respetan ni a quienes sólo se encuentran en el lugar para hacer su trabajo y reportar al mundo lo que ocurre. Algo que nos ha quedado muy claro con el asesinato de Brent Renaud.

La agencia AFP dio a conocer este domingo que en Irpin, una localidad cercana a la capital de Ucrania, las tropas rusas asesinaron a Renaud, un periodista estadounidense de 51 años que fue hallado con una credencial del The New York Times; en el lugar otro periodista resultó herido.

“Los “invasores matan cínicamente incluso a los periodistas de los medios internacionales que intentan mostrar la verdad sobre las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, indicó en su cuenta de Facebook Andriy Nebitov, jefe de policía de Kiev, quien detalló que están tratando de sacar al periodista de la zona.

Por su parte y a través de su cuenta de Twitter, The New York Times confirmó la muerte de Brent Renaud e indicó que en el momento de su muerte el periodista no se encontraba colaborando con ellos, pues la última cobertura que realizó con el diario fue en el año 2015.

“La muerte de Brent es una pérdida terrible. Valientes periodistas como Brent corren enormes riesgos para dar testimonio y contarle al mundo la devastación y el sufrimiento causados por la invasión rusa de Ucrania”, indicó en dicha red social Cliff Levy, editor del diario estadounidense que lamentó la muerte de Renaud.

Brent Renaud fue un periodista de 51 años que gran parte de su trayectoria se dedicó a documentar, desde un punto de vista humano, algunos de los sucesos más trascendentes en la historia del mundo, tales como las guerras de Irak y Afganistán, el terremoto de Haití, la guerra contra las drogas en México y la crisis de refugiados en América Central.

Durante los últimos 20 años, Brent trabajó junto a su hermano Craig en varios largometrajes y programas de televisión que los llevaron a tener nominaciones a los Emmy y otros premios importantes como un premio IDA a la mejor serie de televisión, dos premios Overseas Press Club, dos premios Columbia Dupont y un premio Edward R. Murrow.

De acuerdo con el también documentalista Simon Ostrovsky, Brent Renaud se encontraba en Ucrania no para cubrir la guerra, sino porque trabajaba en un proyecto sobre refugiados en aquel país.

“Destripado al enterarse de la muerte de Brent Renaud en Irpin, Ucrania hoy. Un cineasta sin igual que trabajaba en un proyecto cinematográfico global sobre refugiados. Mis pensamientos están con su hermano y sus amigos y familiares”, escribió al dar el pésame por la muerte de su colega.

Gutting to hear of the death Brent Renaud in Irpin, Ukraine today. A filmmaker without parallel who was working on a global film project about refugees. My thoughts are with his brother and his friends and family.

— Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) March 13, 2022