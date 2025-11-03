Lo que necesitas saber: En este 2025, se llevará a cabo la 15ª edición del 13 al 17 de noviembre de 2025. Este período incluye el día inhábil que corresponde a la conmemoración del 20 de noviembre.

Estados en el ocaso del año y eso quiere decir que ya mero cae el aguinaldo y que muchos están por hacer compras (esperemos) planeadas durante el año. Y, pues sí, la época por muchos esperada es la del Buen Fin. ¿Ya saben cuándo es?

Tips para aprovechar el Buen Fin | Foto: Especial.

¿Qué días será El Buen Fin?

Como cada año, el Buen Fin se realizará en noviembre… y, como desde hace muchos años, va más allá de un fin de semana. Este 2025, está previsto para celebrarse del 13 al 17 de noviembre.

Por si no están del todo enterados, el Buen Fin es un programa surgido por iniciativa pública y privada, en la que, tiene por objetivo que se arme el delicioso consumo… claro, de forma responsable y ofreciendo precios atractivos al público.

Fotografía @ElBuenFin

Habrá Sorteo del Buen Fin

Como se ha hecho en otros años, este Buen Fin también habrá un sorteo en el que participarán todas las compras hechas con tarjetas de crédito y débito. Ahh y también hay sorteo para comercios participantes.

De acuerdo con el SAT, en este sorteo se repartirá una bolsa de 500 millones de pesos en premios. Para participar, sólo necesitan realizar una compra de, mínimo, 250 pesos con las tarjetas de crédito o débito participantes.

Foto: Buen Fin (X)

“El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre, a las 12:00 horas, y se transmitirá en vivo a través del canal del SAT en YouTube”, señala el SAT.

¿Cuáles son los comercios que participan?

Para saber cuáles comercios participan en El Buen Fin sólo tienes que checar la página oficial del evento. También puedes verificar los establecimientos participantes escaneando el código QR que aparece en la publicidad de los negocios.

Y recuerda, aunque es la época en la que varios tienen dinero en la bolsa, no por eso hay que gastarlo todo. Siempre es bueno atender consejos sobre cómo comprar. Aquí te dejamos algunos tips: