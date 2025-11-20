Lo que necesitas saber: Los campesino y transportistas pidieron a la ciudadania no salir ese día a las carreteras, pues no habrá paso para nadie.

¡Ve tomando tus precauciones! Porque este próximo 24 de noviembre, campesinos y transportistas de todo el país harán un paro de labores y bloqueos en todas las carreteras y aduanas.

Campesinos causaron tráfico en la autopista México-Cuernavaca. Foto: @GN_Carreteras (Twitter)

Campesinos convocan bloqueos en carreteras y aduanas este 24 de noviembre

Un nuevo bloqueo de carreteras paralizará todo el país. Organizaciones agrícolas, campesinos y hasta transportistas se unieron para realizar un paro nacional este lunes 24 de noviembre.

Además, se confirmó que para esa fecha, también se realizarán bloqueos en carreteras de todo el país y el cierre de aduanas como medida para ejercer presión a las autoridades.

Algunas de las peticiones del Frente Nacional de Rescate del Campo, la Asociación Nacional de Transportistas y el Movimiento Agrario Campesino son:

Que los granos queden fuera del T-MEC

La creación de una banca de desarrollo para el sector agropecuario y pesquero

Publicación de precios de garantía para todos los productos del campo

Participar en la revisión de la Ley de Aguas Nacionales.

Bloqueo de agricultores // Facebook: Morelos en Fotos

¿Dónde serán los bloqueos?

En un video reciente, los campesinos y transportistas confirmaron que realizarán bloqueos totales en todas las carreteras del país. Incluso pidieron a la ciudadania que si no salga ese día.

Y es que en un inicio solo habían mencionado que el cierre de las vialidades sería solo para los vehículos que transportan mercancías. Pero ya cambiaron de opinión y ahora no habrá paso para nadie.

De momento el bloqueo solo será el lunes 24 de noviembre, pero las protestas podrían alargarse hasta que obtengan una “respuesta formal” por parte de la presidenta de México (como hace unas semanas con productores y agricultores).