Lo que necesitas saber: El líder de La Luz del Mundo ha sido recientemente acusado de más cargos relacionados con tráfico de personas. Los miembros de la iglesia rechazan las acusaciones en contra de su todavía líder.

Eso de ser “soldado del Señor” se lo tomaron muy en serio en la iglesia de la Luz del Mundo… pues nada más para que se den un quemón, en Michoacán se le detectó a la institución religiosa un campo de adiestramiento.

Imagen de ‘La oscuridad de La Luz del Mundo’ / Imagen: Netflix

Autoridades no han confirmado que detenidos pertenezcan a La Luz del Mundo, pero…

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán se limitó a informar de la detención de 38 personas (una de ellas de nacionalidad estadounidense), a las cuales les fueron encontradas armas, equipo táctico y muchos otros juguetitos bélicos.

Sin embargo, diversos medios se han encargado de revelar que esas decenas de personas parecen… pero no pertenecen a un cártel o algo parecido, sino a la iglesia de La Luz del Mundo…. Así es: la organización religiosa encabezada por Naasón Joaquín García (condenado por abuso sexual y acusado en NY por tráfico de personas).

Material confiscado en campo de adiestramiento / Foto: @SSeguridad_Mich

De acuerdo con El País, el campo de adiestramiento es una veta de las actividades que realiza La Luz del Mundo… los “egresados” sirven para diversas tareas, como la vigilancia personal de líderes, así como de inmuebles… y también para “esas” otras actividades: secuestro de personas, especialmente mujeres.

“Ellos, ante un problema, lo resuelven”, explicó para el diario español Sharim Guzmán, uno de los sobrevivientes de los abusos de Naasón Joaquín. De acuerdo con Guzmán, cuando se detuvo al líder de La Luz del Mundo, las “fuerzas armadas” se dedicaron a resguardar a las víctimas, para evitar que hablaran.

Naasón Joquín García Foto: Reuters

Según Guzmán, los miembros de la Luz del Mundo son invitados desde niños a participar en grupos en los que se adiestran. La invitación va con el argumento de que “todo mundo le va a querer hacer daño al apóstol [Naasón Joaquín García]”… así como Jesús. Entonces, su misión es protegerlo.

Bueeeeno, eso de proteger a Naasón, pues ya es nomás de lejitos (ahora que ya está en el tambo)… sin embargo, según Aristegui Noticias, ahora tienen otra misión: prepararse para el fin del mundo.

Hasta el momento, la Fiscalía de Michoacán no ha ahondado en las actividades que se realizaban en el campo de adiestramiento… tampoco ha confirmado si los 38 detenidos son parte de La Luz del Mundo.