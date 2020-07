Este 28 de julio, la Agencia de Salud Pública de Canadá aprobó el uso de remdesivir, con ciertas condiciones, para el tratamiento de pacientes con síntomas graves de COVID-19 que tienen neumonía y requieren de oxígeno adicional para respirar.

Se trata del primer medicamento que Canadá autoriza para el tratamiento del COVID-19 pero la autorización es específicamente para el remdesivir de la marca Veklury fabricado por Gilead Sciences Canada, Inc.

El remdesivir está autorizado para su uso en adultos y adolescentes mayores de 12 años, aún no se puede utilizar en niños o mujeres embarazadas.

El medicamento se administra por vía intravenosa y solo se usará en centros de salud donde los pacientes puedan ser monitoreados de cerca. Al menos por 6 semanas se analizaron los datos disponibles de seguridad, eficacia y calidad para determinar que los beneficios del medicamento superaran los riesgos.

Following an expedited review, Health Canada has authorized remdesivir (brand name Veklury) for the treatment of patients in Canada with severe #COVID19 symptoms. https://t.co/if0iCzOGVM

— Health Canada and PHAC (@GovCanHealth) July 28, 2020