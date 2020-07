¡Traz! Habrá multas de hasta 8 mil pesos a quienes no usen cubrebocas en Cancún y León

El uso de cubrebocas, tanto en México como en el mundo, se ha convertido en una regla estricta para vivir en la llamada ‘Nueva Normalidad’. Sin embargo, sabemos que en nuestro país existen muchas personas que aún se rehúsan a utilizar las mascarillas en la vía pública, por lo que las autoridades no han tenido otra opción más que imponer multas y otros castigos.

Al menos así será en el caso de los habitantes de Cancún, en Quintana Roo, y León, Guanajuato. Y es que como una medida para evitar más contagios y hospitalizaciones por coronavirus, los gobiernos de dichas ciudades han anunciado que se darán multas de hasta ocho mil pesos y arrestos a quienes no usen cubrebocas en la calle u otros espacios públicos.

En Cancún la policía podrá multar a quienes anden en la calle con cubrebocas

Hace unos días el cabildo de Benito Juárez, ciudad en Cancún que cuenta con 2 mil 986 casos acumulados, aprobó una reforma para que la policía pueda sancionar a quienes no utilicen cubrebocas en la vía pública, pues eso ya es considerado como una falta administrativa a las medidas sanitarias impuestas durante la emergencia sanitaria.

En otras palabras, las personas en Cancún deberán portar su mascarilla (que debe cubrir nariz y boca al mismo tiempo) mientras estén en la calle y el transporte público. De no hacerlo y pasarse esta medida por el ‘arco del triunfo’, la persona podría ser acreedora a una sanción que va de los 794 a los 3 mil 434 pesos.

En León la cosa está aún más estricta

En el caso de los habitantes de León, en Guanajuato (estado que sigue en semáforo rojo de COVID-19), también se aplicarán multas y más severas que las de Cancún, aunque acá a las personas se les dará la oportunidad de que reflexionen y se pongan el cubrebocas antes de que sean sancionados.

Lo decimos porque el ayuntamiento de León ha aprobado que los servidores públicos puedan multar a las personas que anden sin cubrebocas en la vía pública, sin embargo, éstos primero deberán acercarse a los ciudadanos y pedirles que se pongan una mascarilla en el rostro para evitar más contagios de coronavirus.

Ya si el ciudadano se pone necio y no quiere, entonces los funcionarios podrán sacarlo del lugar en donde se encuentre (centro comercial, tiendas, restaurantes, etc). Y si eso no funciona, entonces se le dará a la persona una multa de 8 mil 688 pesos o 36 horas de arresto –en los casos más extremos– por no acatar las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud.

Con estas medidas, Cancún y León se unen a la lista de entidades que han hecho del uso del cubrebocas algo obligatorio, tal y como es el caso de entidades como Toluca, Jalisco, Puebla, Nuevo León, entre otros más.