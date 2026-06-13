Lo que necesitas saber: Los investigadores creen que evolucionó de manera aislada en la isla durante miles de años, desarrollando un tamaño significativamente menor.

Buenas noticias para México, pues entre las muchas especies que habitan nuestro país, una de las más raras y que durante más de dos décadas no había sido vista, volvió a aparecer en Cozumel y ha regresado al radar científico.

Se trata nada más y nada menos que del zorro enano de Cozumel, una especie endémica de México que habita únicamente en esta isla de Quintana Roo. De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Neotropical Biology and Conservation, durante más de 20 años no se había registrado un avistamiento confirmado de este pequeño animal.

Aunque la noticia se dio a conocer en junio de 2026, el hallazgo ocurrió realmente el 14 de septiembre de 2023, cuando el biólogo Rafael Chacón Díaz encontró a un macho adulto cerca del kilómetro 29 de la carretera costera de Cozumel.

De acuerdo con los investigadores, el ejemplar se encontraba desorientado, aunque aparentemente en buen estado de salud.

¿Por qué es tan importante este hallazgo?

Antes de este registro, la última evidencia confirmada de la presencia de este zorro databa de 2001. Desde entonces, no se habían obtenido fotografías ni observaciones verificadas, lo que convirtió a la especie en una especie de “fantasma” para los científicos.

Sin embargo, los especialistas aclaran que el animal no regresó de la extinción. Lo más probable es que haya permanecido en la isla todo este tiempo, aunque debido a su escasa población y comportamiento esquivo había resultado extremadamente difícil documentarlo.

Foto: @PlayaRiviera

Los investigadores creen que evolucionó de manera aislada en la isla durante miles de años, desarrollando un tamaño significativamente menor al de sus parientes, un fenómeno conocido como enanismo insular.

Actualmente todavía existen muchas incógnitas sobre esta población. Se desconoce cuántos ejemplares sobreviven, cuál es su distribución exacta y si debe ser reconocida formalmente como una especie distinta al zorro gris continental.

Además, enfrenta diversas amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat, la expansión urbana, las carreteras, las especies invasoras y los fenómenos naturales que afectan periódicamente a Cozumel.

Por ahora queda esperar cómo avanzan las investigaciones y confiar en que esta especie logre sobrevivir a los desafíos que enfrenta, desde la adaptación a los cambios en su entorno hasta la pérdida gradual de su hábitat.