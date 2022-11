La mayoría de las veces todo lo que Carlos Slim Helú dice se vuelve nota —tanto en medios nacionales como internacionales— y va rolando entre conversaciones en las redes sociales. Las declaraciones que hizo el miércoles 9 de noviembre no fueron la excepción, ya que aseguró que México tiene “finanzas públicas sanas” y que está en una situación favorable (boyante) para armarla.

Armarla en cuestiones económicas, lo que podría impulsar a nuestro país hacia un crecimiento constante, hacia arriba. Todo esto lo dijo en una ceremonia del Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM y ante un buen número de estudiantes.

Foto: @SCJN

Carlos Slim dice que ve un México “boyante”

“Aquí lo que vamos a ver en el corto plazo, si no es que ya está ocurriendo es que muchas empresas se quieran instalar en México para exportar a Estados Unidos, entonces, eso va a tener una nueva oportunidad sustancial para México. Por otro lado, las finanzas públicas están sanas y van a quedar sanas el fin de este gobierno”.

Aquí parte de las palabras del hombre más rico de México, quien estimó que si México se agarra de estas oportunidades, no tendrá pierde —y que si no lo aprovecha, la economía no va a despegar como sucedió en los sexenios anteriores, en los que el empresario consideró que los gobiernos se durmieron.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

¿Cómo ven? Por acá más declaraciones: “Lo que yo veo para todos ustedes es un México boyante, con crecimiento sostenido, con muchas oportunidades de generación de empleo y actividades económicas, ya se empezó a dar y se empezó a dar porque Estados Unidos, que durante 20 años dependieron de China, traen una confrontación económica y esa producción, que importaba de allá, ahora la va a tener que producir acá”.

Parte de la fórmula para lograrlo —aprovechar esta oportunidad— está en la creación de empleos internos. O sea, que el gobierno de México comience a impulsar cada vez más y más la creación de chambas.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Con esto, según Slim, México ya no dependería tanto de las remesas de los paisanos, que han sostenido en gran parte nuestra economía.

Un guiño de confianza

De cumplirse todo lo que Slim aconseja y dice, el crecimiento económico de México sería igual al que vivió entre 1952 y 1970, con tasas arriba del 6% anual.

La intervención de Slim durante el reconocimiento que hizo la UNAM a Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) también fue un guiño de confianza al manejo que el gobierno de AMLO ha dado a las finanzas públicas. ¿Ustedes qué opinan?