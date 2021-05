Maestro de CCH Naucalpan se declaró en huelga de hambre por falta de pagos

El día de ayer, lunes 17 de mayo, al interior del CCH Naucalpan, el profesor de asignatura Mauricio Albuerne Sánchez, se declaró en huelga de hambre hasta que la UNAM y el propio Colegio de Ciencias y Humanidades resuelvan la situación de adeudos salariales, tanto suyos como de todos los profesores.

El profesor pide la regularización inmediata de los contratos de todos los profesores y ayudantes de profesor en la UNAM, así como el pago completo e inmediato de todos los adeudos que la Universidad tiene con los profesores y ayudantes de profesor al día de hoy.

Además, hace responsable de cualquier consecuencia sobre su estado de salud y supervivencia a las autoridades de la UNAM y del CCH.

Este 18 de mayo, aproximadamente a las 16:00 horas y por medio de sus redes sociales, el profesor informó que estaba en espera de atención médica en un hospital con apoyo del personal administrativo del CCH Naucalpan.

¿Por qué la huelga de hambre?

De acuerdo con los cálculos del profesor, hasta el 8 de mayo la UNAM le debía más o menos 15 mil 120 pesos de salarios atrasados.

El docente explicó que a pesar de que solicitó una aclaración de nómina ante el Departamento de Aclaraciones a Nómina, la rechazaron debido a que presuntamente el CCH reportó una baja de horas, razón por la que no se le había pagado. Explicó que sus motivaciones no son de carácter económico sino de principios, que la decisión la tomó en pleno uso de sus facultades mentales y que todo es un acto estrictamente de honor.

“Ellos pueden cometer “errores de pago de salarios” a un número importante y considerable de profesores y no tener consecuencia alguna; NO, no estoy de acuerdo“, afirmó.

El profesor explicó que durante el 17 de mayo tuvo acercamiento de parte de la autoridad del plantel sin llegar a nada en concreto y este 18 de mayo por la mañana el Director General del CCH se presentó y ofreció toda la disposición para hacer llegar sus demandas a las autoridades de nivel superior y buscar formas de salud.

Es importante mencionar que el profesor padece de diabetes mellitus del tipo 1 con 33 años de evolución, que está bajo tratamiento por ello que y que estaba en buen estado de control al momento de iniciar la huelga. Eso además de hipertensión.

¿La UNAM ya pagó?

El pasado 5 de mayo, por medio de un comunicado, la UNAM explicó que hasta ese día ya se había liquidado por completo la deuda de salarios de la que se tenía conocimiento y que correspondía a los ciclos escolares 2020 y 2021-1

Explicaron que los pagos de los docentes cuyos expedientes fueron turnados por las entidades académicas a la Dirección General de Personal para procesar lo que corresponde al semestre 2021-2, serán emitidos en las próximas semanas.