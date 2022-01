Si eres de CDMX y te falta alguna dosis o no te has puesto la vacuna COVID, ojo acá

¿Vives en la Ciudad de México y no te has puesto ninguna dosis de la vacuna contra COVID-19 o te falta alguna dosis? No te apures, todavía hay chance de que te lances a poner la vacuna como rezagado en distintos puntos de la ciudad.

En conferencia de prensa, las autoridades explicaron que a partir de este lunes 31 de enero se abrirán chances nuevamente para que quienes no se hayan puesto ninguna dosis de la vacuna, o les falte alguna, de todas las alcaldías, puedan ponérsela.

Vacunas para rezagados de CDMX

Primero hablemos de quienes no se han aplicado la dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID-19. Para todo el personal educativo, médico (privado y público) y las personas mayores de 40 años, si no se han aplicado la dosis de refuerzo porque se les pasó la cita o por cualquier cosa, podrán acudir a cualquier sede de vacunación que esté aplicando dosis de refuerzo.

El requisito es haber completo el esquema de vacunación hace 4 meses o más. Además, el personal médico tendrá que llevar un comprobante que acredite el trabajo en el sector salud y el personal educativo un comprobante que acredite que trabaja en el sector educativo.

Ahora, todos los adultos mayores de 18 años podrán aplicarse la primera dosis de la vacuna contra COVID en cualquier sede que, en estas semanas, esté aplicando el refuerzo para el bloque de 40 años.

La aplicación de primera dosis también aplica para jóvenes de 17 a 17 años, y de 12 a 14 años con comorbilidades. En este caso, la vacuna se aplicará en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud (CENCIS) de la Marina que se ubica en la alcaldía Coyoacán.

La segunda dosis para jóvenes rezagados de 15 a 17 años, así como de 12 a 14 años con comorbilidades, se aplicará también en el CENCIS de la Marina. El único requisito es que hayan pasado al menos 21 días de la primera dosis.

Finalmente, también en el CENCIS de la Marina, se aplicarán segundas dosis de a vacuna de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac. El requisito es que ya hayan pasado los tiempos mínimos de acuerdo a la vacuna que se recibió.