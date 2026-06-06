¡Sí se armó! La CDMX logra el Récord Guinness por la ola humana más grande del mundo

Lo que necesitas saber: La CDMX pasó a la historia y armó la ola más grande del mundo, que partió desde el Ángel de la Independencia.

¡Lo logró, señor, lo logró! La CDMX vuelve a hacer historia con la ola humana más grande del mundo y rompió el Récord Guinnes, pues miles de personas se dieron cita en el Paseo de la Reforma y convirtieron la avenida en una gran ola que partió desde el Ángel hasta la Alameda Central.

Esta famosa “ola” que es muy famosa en los partidos de futbol, dio nacimiento en el Mundial en el que México fue sede por segunda ocasión, en el México 86, y a 40 años de esto, hoy la CDMX pasa a la historia.

Foto: @webcamsmexico

Y es que miles de personas se dieron cita desde las 7:00 de la mañana en el Paseo de la Reforma, para formar parte de este momento que sin duda pasará a la historia, y todos juntos formaron parte de la ola humana más grande que se ha registrado.

Con este evento, el gobierno capitalino busca dar la bienvenida a visitantes de otros países y forma parte de los prefestejos de la inauguración de la fiesta grande del futbol.

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Así la CMDX pasó a la historia rompiendo el Récord Guinnes

Muchas personas se dieron cita el día de hoy sábado 6 de junio y fueron parte de la historia, formando así la ola más grande del mundo, que se haya registrado.

La cuenta regresiva comenzó desde el Ángel de la Independencia, en donde el secretario de Turismo de la CDMX, Alejandro Frausto, invitó a los y las asistentes a convertirse en protagonistas de este nuevo récord mundial.

Minutos después, llegó el momento; miles de personas se pusieron en posición de cuclillas, esperando la señal. Comenzó la cuenta regresiva y la ola pasó por todo Paseo de la Reforma, mientras que de fondo se escuchaban los gritos de “¡Sí se puede, sí se puede!”.

Terminó la ola y fue turno de iniciar con el bailongo, porque el evento fue acompañado por Los Askis y minutos después llegó La Sonora Santanera, poniendo a bailar a todos los asistentes, cantando “Es la ola” y por supuesto, no podrían faltar las rimas de la Santanera, quien modificó la canción de ‘La Boa’, y así sonaba:

En la ciudad ya todos presienten, la energía sin igual

Una ola viene recorriendo, cada cancha en esta ciudad

Bienvenidos todos al Mundial

Porque México va a ganar… ¡es la ola!