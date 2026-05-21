Lo que necesitas saber: Por tercera vez, México vuelve a ser sede para el Mundial y aquí un contexto de cómo era México en el 86.

Estamos a unos días de que comience el Mundial, que por primera vez va a tener a tres sedes: México, EU y Canadá. Y por tercera ocasión, nuestro país vuelve a poner la casa para vivir una vez más la Copa Mundial de la FIFA.

Pero antes de que comience la fiesta grande, te has preguntado, ¿cómo se vivía en México en 1986? Y aunque muchos todavía ni nacíamos, clavarnos en esa época deja un montón de datos buenísimos.

México apenas intentaba levantarse del devastador terremoto de 1985, mientras nuevas bandas y artistas comenzaban a aparecer sin imaginar que terminarían convirtiéndose en íconos de la música mexicana. El cine de ficheras seguía dominando las pantallas, la economía estaba complicada y, por supuesto, el mundo entero quedó marcado por el mítico gol de la Mano de Dios de Diego Maradona.

Sí, entre crisis, cultura pop y futbol, así se vivía México en 1986.

Foto: IMDB | Cortesía | Spotify

1. México se iba reponiendo del temblor de aquel 19 de septiembre del 85

El 19 de septiembre de 1985, México vivió uno de los temblores más fuertes que ha sacudido en la historia del país, un temblor de 8.1 en la escala de Richter. Y bajo tremendo suceso, el pueblo de México mostró que si trabajamos todos en equipo, nos podemos levantar de cualquier adversidad.

Durante 9 meses de una manera muy acelerada, el país le estaba enseñando a todo el mundo que, pese a las adversidades, estaba listo para recibir la justa mundialista en su casa.

Los trabajos de reconstrucción y remodelación iban avanzando con rapidez. A muchos edificios que habían sido dañados por el temblor se les colocaron explosivos para derrumbarlos de manera inmediata, que si hubieran sido demolidos de manera tradicional, hubieran tardado bastante tiempo. Aquellas detonaciones eran un espectáculo para las familias que se reunían a ver la demolición de los edificios.

Foto: Vértigo Político

2. Rock, música alternativa y las baladas andaban en su peak.

Muchos artistas que hoy en día son unos íconos de la música mexicana, en el año del 86, unos apenas iban saliendo y otros estaban viviendo su mejor momento y ya tenían bastante fama.

Como por ejemplo, ‘El Príncipe de la Canción’ estaba viviendo su mejor momento y ya tenía 25 años de trayectoria, además de que en su discografía ya contaba con los siguientes álbumes: Reencuentro, La Nave del Olvido, Volcán, Reflexiones, Lo Pasado Pasado, Si Me Dejas Ahora y Secretos, por mencionar los más famosos.

‘El Divo de Juárez’ para ese entonces ya había sacado buenas rolas como lo son: ‘Ya lo sé que tú te vas’, ‘Te lo pido por favor’, ‘Hasta que te conocí’, ‘Bésame’, ‘Querida’ y ‘El Noa Noa’

‘El sol de México’ estaba viviendo su juventud, pero ya había sacado uno de sus álbumes más escuchados, ‘Palabra de honor’. La banda de Caifanes estaba siendo escuchada por todos lados con su álbum ‘Caifanes Vol. 2’ con éxitos como ‘Los Dioses Ocultos’, ‘La Célula que Explota’ y ‘Antes de que nos olviden’.

Además de que Hombres G, Emmanuel, La Maldita Vecindad y la Onda Vaselina también andaban en su auge.

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3. La televisión mexicana estaba viviendo un gran momento

Para el año del 86, la televisión mexicana estaba viviendo un buen momento, porque para esas fechas se encontraban al aire grandes programas de entretenimiento.

Es momento de enseñarle esta nota a tu mamá para comprobar un dato que seguro no va a dejar pasar: en 1986 estaba al aire una de las novelas más vistas de la televisión mexicana. Sí, hablamos de Cuna de lobos, donde el personaje de Catalina Creel se convirtió en tema de conversación en todos lados y en uno de los villanos más icónicos de la TV.

Y en ese año, el extraterrestre más belludo se encontraba al aire; el programa ‘Alf’ era uno de los más vistos. Y para los jóvenes de ese entonces, tenían su atención en Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco.

Para las noticias, estaba uno de los mejores periodistas que ha dado nuestro país, pues Jacobo Zabludovsky aún estaba en vivo con su programa ’24 Horas’.

4. El famoso cine de ficheras

La Época de Oro del cine mexicano ya había quedado atrás y para ese año se estaba viviendo lo que para muchos es el ‘peor cine’ que ha dado nuestro país. Sí, hablamos del cine de ficheras.

Aunque el cine de ficheras comenzó en los años 70, para el 86 aún seguía vivo ese cine; incluso para ese año salieron películas como ‘Tres mexicanos ardientes’ y una de las más vistas, ‘Los verduleros’.

Y por último, para ese año ya había pasado la mejor época de Cantinflas, Tin Tan, Clavillazo y hasta el mejor momento de Chespirito junto con sus dos programas más vistos, ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’.

Foto: Capturas de pantalla

5. El metro de la CDMX no contaba con todas sus líneas

De acuerdo con la cronología del metro, para el año del 86, la limosina naranja aún no contaba con todas sus 12 líneas; aunque ya tenía varias, no estaban terminadas todas e incluso unas yo creo que ni se tenían planeadas.

Estas eran las líneas que ya estaban: Línea 1 (rosa), Línea 2 (La azul), Línea 3 (La verde), Línea 4, Línea 5 (la amarilla) y la Línea 6 (la roja) aunque esta última el 8 de julio del 86 abrió su último tramo de Instituto del Petróleo a Martín Carrera.

La Línea 7 (la naranja) solo funcionaba de Tacuba hasta Barranca del Muerto, fue hasta el 88 que se extiendió de Tacuba a El Rosario.

Y las demas líneas como la 8 (1994), Línea 9 (1988), Línea A (1991), Línea B (2000) y la Línea 12 (2012) se inauguraron más tarde.

6. México era gobernado por Miguel de la Madrid

El sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) fue marcado por una gran crisis; como lo mencionamos en un principio, le tocó el terremoto del 85 y hubo una transición hacia el modelo neoliberal. Además de que su mandato fue caracterizado por la caída del poder adquisitivo, la privatización de empresas paraestatales y una que otra polémica como “la caída del sistema” en el proceso electoral de 1988.

Heredó una crisis económica y sufrió una devaluación del peso del 3,100%, y una inflación acumulada del 4,030%.

Y lo que más resalta de este sexenio fue “la caída del sistema”, cuando en las elecciones electorales para presidente de la república, por la tarde, durante el conteo preliminar, Cuauhtémoc Cárdenas iba hasta arriba y luego de un inesperado apagón, el conteo favorecía a Salinas de Gortari.

Foto:MetroCDMX | Captura de pantalla

7. Las sedes de México 86 hoy en día están en el abandono

Para este Mundial 2026, solo 3 ciudades son sedes: Guadalajara con el Estadio Akron, Monterrey con el Estadio BBVA y Ciudad de México con el Estadio Banorte. Pues para el México 86 era una cosa totalmente diferente; estos estadios aún no estaban y otros que fueron sede, hoy en día están en el abandono.

Las sedes para el Mundial fueron: El ahora tres veces mundialista, el Estadio Azteca —ahora Banorte— Estadio Olímpico (Pumas), Estadio Cuauhtémoc (Puebla), Estadio Bombonera —ahora Estadio Nemesio Diez—, Estadio Nou Camp (León), Estadio la Revolución (Irapuato), Estadio Jalisco (Atlas), Estadio 3 de Marzo (Tecos), Estadio Corregidora (Querétaro), Estadio Neza (Toros Neza), Estadio Universitario (Tigres) y el Estadio Tecnológico (Monterrey).

8. Movimientos juveniles y estudiantiles

El movimiento estudiantil de 1986 estalló en UNAM en contra de el ‘Plan Carpizo’, una reforma impulsada con el rector Jorge Carpizo que busca implementar cuotas monetarias, eliminar el pase automático y aplicas exámenes departamentales.

De ahí los jóvenes que se manifestaron crearon el CEU (Consejo Estudiantil Universitario), frenando la privatización educativa tras una huelga histórica.

Dentro de ese movimiento vemos una cara bien conocida por muchos y por muchas, pues la presidenta Claudia Sheinbaum participó como manifestante.

Foto: @Claudia-shein | Captura de pantalla

9. La moda en México era algo distinto

Para el año del 80 se usaba mucho los diseños revolucionarios, muchos colores fluorescentes combinados con negro: colores como el azul metalizado y el amarillo limón predominaban la época.

Otra de estas características fue el uso de chaquetas con hombreras, vestidos metalizados, botas arriba de la rodilla, guantes largos, mucho cuero negro y cinturones.

Una de las prendas más usadas eran las minifaldas, usadas casi por todas las mujeres de la época; eran usadas con diferentes colores, tipos de tela, lisas, sueltas, entalladas y se usaban un cuarto arriba de la rodilla y las podían combinar con tacones no muy altos.

10. El Azteca hacia historia con la inolvidable ‘Mano de Dios’

Un hecho histórico para el futbol se vivió dentro del emblemático Estadio Azteca; para muchos, la mano dentro del área por parte de Diego Armando Maradona generó diferentes reacciones.

Para los que nos gusta el futbol es un hecho inolvidable; para los argentinos fue algo que les generó euforia, pues ese gol les dio el pase a la final, y el otro bando es de indignación por parte de los ingleses.

Para los seguidores de La Albiceleste, el gol fue celebrado como un acto de picardía y revancha histórica, especialmente por el contexto de la Guerra de Malvinas.

En Inglaterra causó indignación y frustración en contra del árbitro tunecino Ali Bin Nasser y el juez de línea por no validar la falta tan obvia.

Si te tocó vivir en el Mundial del 86, ¿qué otro acontecimiento recuerdas y no está en la lista?