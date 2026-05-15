México rompe récord histórico con 26 millones de turistas extranjeros

Lo que necesitas saber: México presentó una alza en su turismo en este primer trimestre del 2026.

Parece que todo el mundo dijo “jalo” para visitar a México. Y es que durante este primer semestre del 2026 el país recibió más de 26 millones de visitantes internacionales, una cifra histórica que no se veía desde hace una década.

La noticia la soltó la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, durante la mañanera del día 15 de mayo. De acuerdo con los datos oficiales, entre enero y marzo llegaron al país un 10.2% más turistas extranjeros que en el mismo periodo del 2025.

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Marzo una locura total

Lo que fue el mes de marzo para el turismo tuvo un saldo positivo, pues el país recibió 9.37 millones de visitas internacionales, mientras que los turistas extranjeros aumentaron un 7% comparado con el año pasado.

Pero eso no es todo, porque también para los cruceros hubo un aumento, ya que 1.30 millones de pasajeros arribaron a nuestro país, el 14.9% más de lo que fue en el 2025, dejando así una derrama de 11.3.82 millones de dólares.

Europa le agarró cariño a México

Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal mercado turístico para México, el gobierno anda buscando diversificar y parece que Europa respondió bastante bien.

Estos fueron algunos de los aumentos más llamativos:

España: +34%

Italia: +17%

Reino Unido: +16.4%

Francia: +15.5%

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China, el nuevo objetivo turístico de México

Y hablando de mercados enormes… China ya está en la mira. Según Turismo, el país asiático es actualmente el mayor emisor de turistas del mundo, con unos 155 millones de viajeros al año.

En 2025, México recibió más de 107 mil turistas chinos, y la cifra sigue creciendo. Por eso, el gobierno mexicano participará por primera vez en la Feria Internacional de Turismo de Shanghái y hasta relanzará un “sello de China” para hoteles y restaurantes que se adapten a las necesidades de esos viajeros.

Porque sí: al parecer los turistas chinos no vienen precisamente por el spring break. Lo suyo es la cultura, la gastronomía y las experiencias locales.

Y sí, habrá “Buen Fin” turístico

Para rematar, la Secretaría de Turismo anunció “La Gran Escapada”, una especie de Buen Fin pero para viajar. El evento se llevará a cabo del 18 al 21 de junio y promete descuentos, promociones y paquetes turísticos para recorrer México sin dejar vacía la cartera.

Así que sí… entre europeos, cruceros, chinos y viajeros nacionales, México anda viviendo uno de sus mejores momentos turísticos en años.