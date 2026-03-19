César Chávez, acusado de abuso sexual por Dolores Huerta y más mujeres

Lo que necesitas saber: Colaboradores y compañeros de lucha de César Chávez conocían su conducta inapropiada, pero lo ocultaron por décadas

César Chávez, líder sindical e ícono de la lucha campesina en Estados Unidos, habría abusado sexualmente de varias mujeres, incluyendo a su compañera de lucha Dolores Huerta.

Así lo reveló ella misma, además de que fue destapado en una investigación publicada por el New York Times este 18 de marzo.

Foto: Unión de Campesinos (UFW en Facebook)

Activista César Chávez, acusado de abuso sexual

Dicho diario revela que dos mujeres aseguran haber sido forzadas a tener relaciones con César Chávez cuando eran menores de edad.

La primera es Ana Murguía, quien narró que Chávez la tocó de forma inapropiada cuando tenía solo 12 años de edad. La segunda denuncia es de Debra Rojas, que desde los 13 años comenzó a sufrir abusos físicos de parte del activista, y ya cumplidos los 15 fue forzada a tener relaciones sexuales con él varias veces.

Ambas son hijas de militantes de la Unión de Campesinos (UFW), organización fundada por César Chávez para luchar por los derechos de campesinos y la comunidad latina en Estados Unidos.

Foto: Unión de Campesinos (UFW en Facebook)

Dolores Huerta fue violada por César Chávez y tuvieron dos hijos

La tercera víctima es la propia Dolores Huerta, compañera de lucha de César Chávez durante décadas. La obligó a tener relaciones sexuales al menos dos veces en la década de los 60, violaciones que derivaron en dos embarazos que ella ocultó entregando a los bebés a familias distintas.

“Durante los últimos 60 años he guardado el secreto porque creía que exponer la verdad dañaría el movimiento campesino por el que he pasado toda mi vida luchando”, expresó Dolores Huerta en un comunicado compartido en sus redes sociales.

“Tras la investigación del New York Times, sobre la conducta sexual de César Chávez, ya no puedo permanecer en silencio y debo compartir mis propias experiencias”.

En agosto de 1960 ocurrió el primer abuso sexual de César Chávez a Dolores Huerta, cuando la presionó para tener relaciones en un hotel en San Juan Capistrano. En invierno de 1966, la llevó en un auto a un viñedo en California y ahí la violó.

“Guardé este secreto por tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores del campo fue la obra de mi vida. Saber que lastimó a niñas me revuelve el estómago”.

Foto: Cuenta verificada “Dolores Huerta”﻿ (Facebook)

Personas cercanas conocían la conducta de César Chávez

El reportaje fue realizado a partir de entrevistas a al menos 60 personas, apoyadas en mensajes, correos, documentos y grabaciones.

Se revela que distintos colaboradores cercanos del líder sindical conocían sobre su comportamiento, así como otros integrantes del movimiento campesino que encabezaba, pero todos lo ocultaron y nunca se presentaron denuncias formales.

Ante la divulgación de todo esto, la UFW canceló las celebraciones a realizarse el próximo 31 de marzo, cuando se conmemora el Día de César Chávez.

“Ninguna persona, independientemente de su estatus o legado, está por encima de la rendición de cuentas cuando se trata de proteger y respetar la dignidad de los demás”, compartió en una postura pública la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Foto: Unión de Campesinos (UFW en Facebook)

¿Quién era César Chávez?

La lucha de César Chávez comenzó desde los años 50, cuando empezó a encabezar diferentes protestas y boicots en el sector campesino en pro de los derechos de comunidades minoritarias, como los trabajadores latinos del sector agrícola.

Una de las más recordadas fue la huelga de recolectores de uvas de Delano, en California, que comenzó en 1965. Tres años antes de eso, en 1962, fundó junto a Dolores Huerta la Asociación Nacional de Campesinos, que después pasó a ser reconocida como la Unión de Campesinos ya como un sindicato.

César Chávez nació en 1927 en Arizona, de ascendencia mexicana. Trabajó en el campo desde muy joven y sus luchas derivaron en el reconocimiento de derechos civiles de los migrantes campesinos, ponerle fin al programa Bracero donde abusaban de los trabajadores ilegales, amenizar la persecución por parte del Servicio de Inmigración hacia los campesinos y mejores salarios para la clase trabajadora del sector. Murió el 23 de marzo de 1993.

“Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes alcanzadas para los trabajadores del campo”, declaró también Dolores Huerta.