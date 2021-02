Nada raro, ¿verdad? CFE guarda el expediente del apagón por incendio en pastizal dos años

¿Qué está pasando ahí? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió guardarse el expediente del apagón que ocurrió el pasado 28 de diciembre y que afectó a más de 10 millones de personas en 12 estados diferentes, por dos años. Sí, esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su administración no se reservaría ninguna información pública.

¿Por qué la CFE guarda expediente de apagón?

De acuerdo con El Universal, después de que solicitaran información pública a la CFE sobre este expediente del apagón, el organismo les respondió que a pesar de que ya pasaron dos meses de lo que pasó, no pueden compartir ningún dato porque aún no hay dictamen oficial, por lo que hacerlo implicaría un daño.

Sí, igualmente le señalaron al diario de circulación nacional, que dar a conocer el expediente podría provocar una conclusión del proceso y que incluso podría causar “un movimiento o revuelta social”, que pondría en riesgo el orden como “la seguridad social”.

Igualmente la CFE agregó que de exponer la información del expediente guardado, esto colocaría a la organización en una posición de “nula confiabilidad”, lo cual afectaría en inversiones a la empresa, lo cual también afectaría, según ellos, al suministro y transmisión de energía eléctrica.

Fue así que la Comisión de Transparencia de la CFE informó que mantendrá guardada o “en reserva” la información de este expediente por dos años, por lo que será hasta el próximo 23 de febrero de 2023 que se sabrá que ocurrió con el apagón del 28 de diciembre de 2020.

¿Qué pasó en aquella ocasión con esta apagón?

El 28 de diciembre de 2020, por hay de las 14:30 horas, se dio un apagón masivo en 12 estados de México, lo cual también afectó a 10.3 millones de personas. De hecho, en aquella ocasión, la CFE indicó que esta falla se debió a que diversas centrales de generación de energía eléctrica dejaron de funcionar y esto también causó que no se enviara energía eléctrica al sistema de transmisión, el cual dejó de recibir hasta siete mil 500 megawatts.

Por otra parte, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, junto al director del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Carlos Gonzalo Meléndez, dijeron: “No hubo daños al sistema”.

Igualmente, el tabasqueño agregó en la mañanera del día siguiente, que no se volvería a repetir y hasta destacó que se resolvió todo en solo dos horitas. Eso sí, aprovechó para indicar que este hecho lo utilizarían aquellos que promueven la privatización de la CFE para decir que no sirve.

Un incendio en un pastizal provocó el apagón

Después de unas horas, la CFE informó que un incendio en un pastizal de 30 hectáreas en Padilla, Tamaulipas, fue lo que provocó el desbalance y el apagón; así como que presentaron un oficio en el que supuestamente Protección Civil de Tamaulipas había consignado el hecho.

Aunque al parecer Pedro Granados, coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, no estaba tan de acuerdo con esto, porque dijo que el oficio era apócrifo, que esas firmas no correspondían a los funcionarios, que no tenía sellos y el número de folio no era real.

Por estos mismos documentos falsos, el gobierno de Tamaulipas presentó el 3 de enero ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) una denuncia contra quien resultara responsable en la CFE, con fundamento en los artículos 221, 222, 223 y 224 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Dos días después, Manuel Bartlett admitió que el documento de Protección Civil de Tamaulipas que había presentado la CFE era falso, aunque explicó que el incendio supuestamente sí ocurrió en pastizales del estado. Sin embargo, dos meses después aún no hay informe de lo que pasó en esa ocasión.

*Con información de El Universal