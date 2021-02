AMLO acusa simulación y dice que “romper el pacto patriarcal” es expresión importada

La candidatura de Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, a la gubernatura de Guerrero ha causado protestas hasta dentro de Morena. Sin embargo, para AMLO hay dos cosas: respetar los derechos políticos del senador y que en estas manifestaciones se han sumado grupos conservadores. En cuanto al segundo punto, el presidente declaró que la petición para que rompa el pacto patriarcal… es una expresión importada.

En la mañanera de este 25 de febrero, AMLO habló de la petición que decenas de mujeres han impulsado para que rompa el pacto patriarcal —y de impunidad— con Félix Salgado Macedonio y que eche para atrás la candidatura del senador a la gubernatura de Guerrero.

AMLO superándose a sí mismo: Dice que ahora con la SIMULACIÓN del FEMENISMO se enteró que #RompaElPacto significa romper el PACTO PATRIARCAL, y que es que deje de apoyar a los hombres. Pero que él ya rompió EL PACTO POR MÉXICO y que esas expresiones son IMPORTADAS. pic.twitter.com/hwoQdYiYS9 — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) February 25, 2021

AMLO empezó a hablar de simulación y de ahí se pasó al tema de las protestas de mujeres, declarando que su gobierno no tiene nada qué ver con la exigencia de la cero tolerancia a la violencia contra niñas, adolescentes y adultas.

Presidente, rompa el pacto: AMLO dice que es una expresión importada

“Que hablen claro, ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar ‘rompa el pacto, rompa el pacto’, les digo sinceramente y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días porque mi esposa me dijo”.

Así, de esta manera AMLO se “enteró” del significado de la petición ciudadana para que rompa el pacto patriarcal con Salgado Macedonio.

De hecho, el presidente dijo que fue Beatriz Gutiérrez quien le explicó a qué se refería.

“Y ya me dijo: ‘Rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres’. ¡Ah!, pero yo… este, cuando se habla de rompa el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el pacto por México o el pacto del silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pero el otro pacto no.

¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas… importadas, expresiones importadas, o sea, copias, o sea… ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos pero también en eso se monta el conservadurismo”.

De esta manera, AMLO insistió en que en las protestas contra la candidatura de Macedonio hay simulación por parte de grupos conservadores.

Pero lejos de la grilla política, lo cierto es que México vive una crisis de violencia (extrema) contra las mujeres y no es exportada, traída de otras naciones porque se vive desde los puntos más recónditos, en núcleos familiares y hasta en la política, tal como lo han explicado varios análisis académicos y periodísticos acerca de esta situación.

La exigencia para que AMLO rompa el pacto radica en la necesidad de, que desde el Estado, se impulse un discurso directo en contra de la violencia de género y también desde el Estado se habiliten mecanismos para proteger a mujeres, adolescentes y niñas.