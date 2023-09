"He llorado océanos por ti": Mamá e hijo se reencuentran tras dictadura en Chile

Lo que necesitas saber: Jimmy fue robado en un hospital de Chile durante la dictadura. Y 42 años después pudo reunirse con su mamá, en un emotivo abrazo.

Bien dicen que la esperanza es un sentimiento que nos hace fuertes y nos prepara porque… al final de cuentas, las cosas suceden. Y este es el caso de María Angélica González, una mamá chilena que se reencontró con su hijo Jimmy, tras ser separados durante la dictadura en Chile.

Esta fortísima historia la conocemos gracias a medios internacionales que han reportado el encuentro entre María Angélica González y Jimmy Lippert Thyden, quien creció muy lejos de su familia biológica, en Estados Unidos.

Foto: @rtvenoticias

Y, bueno, este encuentro sucedió gracias a la labor de las organizaciones —sin fines de lucro— Nos Buscamos y MyHeritage.

Mamá e hijo se reencuentran tras dictadura en Chile

En 1981 —hace 42 años— María Angélica González dio a luz, de manera prematura, a su hijo en un hospital de la capital de Chile (Santiago).

Pero, pronto, madre e hijo fueron separados. A María Angélica le dijeron que tenía que dejar al bebé en el hospital para los cuidados en incubadora.

Foto: @rtvenoticias

Y dicho y hecho. María salió del hospital con la confianza de volver a ver a su hijo al día siguiente. Sin embargo, eso no sucedió.

Cuando María Angélica González regresó a aquella clínica de Santiago, el personal le dijo que el bebé había muerto y —de entre toda esta terrible historia— que ya se había encargado de su cuerpo.

Pero lo que en realidad sucedió es que el personal de este hospital participó en una mentira dolorosa contra la señora González.

Su hijo estaba vivo y había sido vendido. Se trataba de Jimmy Lippert Thyden, quien fue adoptado por una familia estadunidense.

A finales de agosto de este 2023, a más de 40 años de estar separados —en contexto de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile—, María Angélica y Jimmy se reencontraron en Valdivia.

Foto: @ngosearchingforfamilies

“M’ijo, no tienes idea de los mares que he llorado por ti. Cuántas noches pasé despierta orando para que Dios me permitiera vivir lo suficiente para saber qué te pasó”.

Esas fueron las emotivas palabras —citadas por Jimmy a AP— que María Angélica le dijo una vez que se reunieron.

Jimmy encontró a su familia biológica después de conocer otros reencuentros entre familias de Chile

Jimmy ahora sabe que tiene 4 hermanos y una hermana. Que su familia biológica vive en Valdivia, Chile, y que quedan muchos abrazos entre él y sus seres queridos.

Este reencuentro fue posible gracias al trabajo de la organización Nos Buscamos y una noticia fortuita, con la que que el hijo de María Angélica topó:

En abril de este 2023, Jimmy Lippert leyó sobre un grupo de personas que logró reunirse con sus familias biológicas en Chile, justo con la ayuda de Nos Buscamos.

(Nos Buscamos es una organización no gubernamental que trabaja para reunir a las familias que fueron separadas al nacer).

Si bien sus documentos “oficiales” de adopción señalaban que su familia biológica era chilena, también aseguraban que Jimmy no tenía familiares vivos.

Aún así, Lippert Thyden contactó con Nos Buscamos y ahí comenzó una nueva aventura: una prueba de ADN y la base de datos de MyHeritage confirmaron que él es cien por ciento chileno y que tenía un primo hermano que aparecía en la misma plataforma.

¿Lo demás? Terminó en esta emotiva escena. Un reencuentro deseado por la señora González, quien pedía vivir para saber qué había pasado realmente con su hijo.

Tráfico de niños y niñas en Chile antes y durante la dictadura

El caso de Jimmy es un caso de adopción falsificada. Uno de cientos registrados en Chile.

Nos Buscamos explica que entre los años 50 y 90 del siglo XX más de 50 mil menores fueron separados de sus familias para darlos en adopción irregular.

En su mayoría, los niños y las niñas fueron llevados al extranjero, mientras que otro grupo más pequeño se quedó entre familias chilenas.

En medio de estas historias, es inevitable mencionar a la dictadura de Augusto Pinochet —quien el 11 de septiembre de 1973 dirigió el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile.

“El almirante Toribio Merino, el general Augusto Pinochet y el general de la Fuerza Aérea Leigh, después del golpe de Estado. 18 septiembre 1973”. Foto: Getty Images.

De acuerdo con El Salto, entre los 70 y 80 —durante la dictadura en Chile— 8 y 20 mil niños, niñas y bebés de familias de escasos recursos, jóvenes, fueron adoptados por familias en el extranjero de manera irregular.

Todo esto ante la indefensión de las familias y mamás que no supieron lo que en realidad se maquinaba en los hospitales chilenos —y que no sabían cómo defenderse.

Ayer les mostramos esta imagen, la de Jimmy, un bebé robado durante la dictadura de Pinochet, reencontrándose con su madre biológica, más de 40 años después.@cdelamor_ ahonda en la historia de Jimmy y María Angélica



? https://t.co/VjKzBgoHyr pic.twitter.com/Qm1GpzWXNc — Telediarios de TVE (@telediario_tve) August 31, 2023

Pese a este terrible contexto, enhorabuena para Jimmy y María Angélica González, que tuvieron la fortuna y el derecho de reunirse 42 años después.

Te puede interesar