Lo que necesitas saber: Debido a los recientes hechos, el gobierno de Chilpancingo ha decidido suspender actividades hasta nuevo aviso.

Las autoridades en Chilpancingo tuvieron que implementar un intenso operativo de seguridad, luego de reportarse la quema de unidades de transporte público.

Aunque únicamente fueron dos las unidades dañadas, se encendieron las alarmas porque el ataque de grupos armados era algo que se preveía desde hace días.

Policía de Chilpancingo / Foto: Facebook / Gobierno Municipal de Chilpancingo 2024-2027

Gobierno de Chilpancingo pidió ayuda a Sheinbaum y Evelyn Salgado “desde agosto “con antelación”

Por la madrugada del domingo, se reportó el primer incidente con un camión de pasajeros. La quema de la unidad fue suficiente para que varias líneas de transporte público comenzaran a suspender el servicio.

La supensión del servicio de trasnporte público se amplió cuando, horas después, una camioneta también fue incendiada. De estos hechos se reportó dos personas con lesiones.

Suspensión de transporte público en Chilpancingo / Foto: Facebook / Gobierno Municipal de Chilpancingo 2024-2027

Aunque sorprendió a los usuarios, la ola de violencia que se desató este fin de semana en Chilpancingo era algo que ya preveían las autoridades. Tanto así que se había solicitado ayuda al gobierno de Sheinbaum “con antelación”… no llegó.

Desde agosto se ha reportado movilización de grupos armados

Ante la quema de vehículos y la suspensión de las corridas de varias rutas, el ayuntamiento de Chilpancingo volvió a urgir ayuda al gobierno federal y estatal. Por medio de un comunicado, la alcaldía de Chilpancingo urgió a Sheinbaum y Evelyn Salgado brindar “el respaldo necesario y fortalezcan las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y paz que la ciudadanía merece”.

El mensaje del alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón, fue acompañado por documentos enviados en varias fechas (uno de ellos desde el mes de agosto) al secretario de Seguridad de Guerrero, informándole de presencia de grupos armados en la región.

Policía de Chilpancingo / Foto: Facebook / Gobierno Municipal de Chilpancingo 2024-2027

De acuerdo con los documentos, los llamados de ayuda fueron por reportes que se hicieron desde las redes sociales, así como por actividades detectadas por el sistema C4.

No fueron llamados por cualquier cosa; por ejemplo, el 8 de septiembre se pidió a las fuerzas del Estado intervenir ante la detención de un grupo de alrededor de 50 personas armadas, con vestimenta militar y encapuchadas… el 8 agosto, la solicitud de ayuda fue por un grupo de cerca de 3,000.