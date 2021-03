Ay no: China hace obligatorias las pruebas anales de COVID-19 a turistas extranjeros

Desde que China anunció las dichosas pruebas anales para detectar el COVID-19, el país asiático –donde se originó la enfermedad a finales de 2019– se ha visto envuelto en polémicas por lo humillante que resulta a las personas el someterse a estos test que al parecer son obligatorios en turistas extranjeros.

Varios visitantes extranjeros se han quejado de las pruebas anales de coronavirus que les realizan de manera obligatoria luego de llegar a China, algo que además de provocarles incomodidad (obviamente), también los deja con traumas psicológicos. A pesar de eso, el gobierno chino sigue firme en su protocolo.

Las pruebas anales de COVID-19 se aplican de manera obligatoria a turistas extranjeros

De acuerdo con la agencia Reuters, ciudades como Beijing, Shanghai y Qingdao exigen una serie de pruebas a los viajeros extranjeros. Además de la prueba nasal y faríngeo, los turistas deben someterse al test anal para detectar el COVID-19. Esto en caso de que el avión donde viajen arroje más de cinco casos positivos.

Claro que varios gobiernos en el mundo no están de acuerdo con esta medida. Tokio, por ejemplo, acusó que las pruebas realizadas a algunos viajeros que fueron a China causaron “un gran dolor psicológico”. Estados Unidos, por su parte, criticó el hecho de que se realizaran este tipo de test a varios diplomáticos de su país.

Y muchos no concuerdan con la medida

Aunque las pruebas anales de COVID-19 están siendo muy criticadas, el gobierno de China afirma que los rastros de COVID-19 pueden detectarse en el ano durante más tiempo que en el tracto respiratorio. Sin embargo, los casos positivos en estas pruebas no siempre son contagiosos, pues muchos aún pueden tener huellas del virus que ya no pueden ser replicadas o infecciosas para otros.

La realidad es que muy a pesar de la polémica, China no tiene la intención de quitar estos test de detección del COVID-19, los cuales esperamos no lleguen a otras partes del mundo (no inventen, ya suficiente tenemos con la pandemia).